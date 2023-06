Rencontre interculturelle pour de jeunes Amérindiens de Guyane au Canada

Dans le cadre du projet "Ma culture est mon point fort !" mené par l'association Peupl'en Harmonie, six jeunes personnes originaires des communautés amérindiennes de Guyane vont se rendre au Québec du 08 au 21 juin. Ils travailleront sur des projets favorisant leur insertion socioprofessionnelle.

Tristan Dereuddre (stagiaire) •

Âgées de 18 à 30 ans, six personnes issues des communautés amérindiennes guyanaises vont se rendre au Québec des 8 au 21 juin prochain, avec Peupl'en Harmonie. L'association, qui œuvre pour le développement local et touristique de village, les échanges interculturels et l'engagement solidaire des jeunes en Guyane et à l'international, porte le projet "Ma culture est mon point fort". L'objectif de ce dernier : permettre aux jeunes autochtones de découvrir les réalités socio-économiques et culturelles des communautés rencontrées sur place.

Lydie Yubitana (communauté Arawak), Katie Do Nascimento (communauté Palikur), Erika Alamelama (communauté Kalin'a), Brian Monpera (communauté Teko), Malcom Aloike (communauté Wayana), et David Zidoc (communauté Wayampi), représentent chacun une de six communautés amérindiennes de Guyane. Ils seront accompagnés d'Amanda Barbosa Costa, directrice de Peupl'en Harmonie, et de Christophe Pierre, porte-parole de jeunesse autochtone de Guyane.

Brian MONPERA, de la communauté amérindienne Teko, fera partie du voyage. • ©Association Peupl'en Harmonie

Erika ALAMELAMA, de la commnauté amérindienne de Kali'na, fera partie du voyage. • ©Association Peupl'en Harmonie

Un échange interculturel pour acquérir de nouvelles compétences

Sur place, ils seront reçus au Centre d'Innovation des Premiers Peuples, leur partenaire d'accueil. Ce laboratoire de création numérique (FabLab) est spécialisé dans la production d'objets traditionnels et l'ancien savoir-faire. C'est dans ce lieu de création, d’apprentissage, d’invention, d’innovation et de mentorat que les jeunes profiteront de l'échange interculturel avec les communautés rencontrées. Selon la directrice de l'association, Amanda Barbosa Costa, le FabLab qui travaille sur un chantier d'insertion avec les autochtones du Québec peut servir de source d'inspiration.

Car c'est bien là que se trouve le but du voyage : apporter de nouvelles connaissances et compétences aux six jeunes guyanais, de leur faire prendre conscience de leur capacité d'agir, en s'inspirant des avancées sociopolitiques et économiques des peuples autochtones québécois. Pour Amanda Barbosa Costa, ce projet représente une belle opportunité d'insertion socioprofessionnelle : "L'échange sera très complet, entre journées d'immersion, visites de FabLab, rencontre avec des jeunes en stage d'insertion, festival culturel... L'objectif est aussi de connaître ce qu'est un FabLab autochtone, d'en comprendre le fonctionnement, de voir si ça leur plaît, et pourquoi pas reporter ce modèle ici en Guyane dans les deux FabLab locaux de Cayenne et de Saint-Laurent", explique-t-elle.

Engagé suite à l'appel à projet "relance jeunesse" de 2021, le projet est financé par l'OFQJ, la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), le Grand Conseil Coutumier, ainsi que la Protection Animale de Guyane (PAG).