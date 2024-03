Saint-Laurent-du-Maroni : Un agent municipal ciblé par un fusil à canon scié en plein jour

Vendredi 1er mars, un agent communal a été agressé avec un fusil à canon scié sur le complexe sportif d'Oriane Jean-François après avoir interdit à un individu d'y apporter de l'alcool. En réaction, la maire a ordonné la fermeture des infrastructures sportives ce week-end.

La ville se mobilise pour la sécurité de ses employés • ©Eric LEON

Le calme habituel du complexe sportif Oriane Jean-François a été brutalement perturbé hier après-midi lorsque Didier Akodo, fonctionnaire et technicien du service technique de sport, s'est retrouvé face à un agresseur armé. L'incident a débuté par un échange apparemment banal : un individu tentant d'introduire de l'alcool sur le terrain, en dehors des heures d'ouverture, fut rappelé à l'ordre par l’employé municipal qui lui a rappelé les règles d’accès. Cependant, la situation a rapidement dégéneré lorsque l'individu, loin de se plier aux consignes, est revenu armé d'un fusil, menaçant directement la sécurité de Didier Akodo.

Ce dernier, qui effectuait son travail de maintenance habituel, a été pris par surprise lorsque l'agresseur est revenu et a ouvert le feu. Par miracle, Didier Akodo a réussi à échapper à la menace, évitant de justesse un tir dans sa direction.

Cet acte de violence sans précédent sur un équipement communal a secoué la municipalité et ses habitants.

La ville a fermé ses terrains de sport ce week-end après l'incident • ©Eric LEON

Fermeture des équipements sportifs durant tout le week-end

En réponse à cet acte inqualifiable, la maire de la ville a pris une mesure forte : la fermeture de toutes les infrastructures sportives pendant le week-end. Cette décision, au-delà de son aspect pratique visant à assurer la sécurité,revêt une dimension symbolique importante. Elle reflète le refus de la municipalité de tolérer de telles violences et son engagement à protéger ses employés et citoyens. La gendarmerie, alertée, a rapidement pris en charge l'affaire, et une enquête est en cours, appuyée par les images fournies par le centre de supervision urbain.

Cet incident soulève des questions cruciales sur la sécurité dans les espaces publics. La réaction de la mairie, bien que temporaire, est un signal fort envoyé à la communauté, montrant que de tels comportements ne seront pas tolérés et que la sécurité des agents et des usagers reste une priorité absolue.