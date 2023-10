Saint-Laurent du Maroni : le collège 6 flambant neuf en pleine tempête entre revendications et assurances

Alors que le collège 6 traverse une période de tensions avec un personnel en droit de retrait dénonçant des conditions de travail inacceptables, le principal, Jérôme Bonnet, met en avant les efforts et collaborations en cours pour résoudre les problématiques. Toutefois, le personnel reste vigilant et attend des engagements formels pour travailler dans de meilleures conditions à l'avenir.

Tensions et revendications : une rentrée sous le signe du mécontentement.

Le collège 6, bien qu'il ait ouvert ses portes, n'a pas encore été officiellement inauguré et est déjà plongé dans une crise. D'un côté, le personnel, en droit de retrait, dénonce des conditions de travail et d'accueil des élèves inacceptables, de l'autre, le principal, Jérôme Bonnet, défend la gestion et les efforts fournis pour la mise en route de l'établissement.

Nous sommes en droit de retrait

affirmait récemment une représentante du syndicat FSU, évoquant des conditions de travail inacceptables, un CDI vide, une infirmerie sous-équipée, et un établissement non nettoyé depuis un mois, parmi d'autres problèmes.

La direction se défend : les efforts et collaborations en cours pour améliorer la situation.

Face à ces critiques, Jérôme Bonnet, principal du collège 6, présente une autre perspective : "C’est une mise en route d’un établissement qui vient d'être mis en service. On avait déjà décalé la rentrée en septembre pour pouvoir accueillir les élèves. Nous avons, certes, constaté des problématiques au niveau de l’établissement, mais qui sont travaillées en collaboration avec le service du rectorat et avec les services de la CTG qui répondent très rapidement."

Il ajoute que la CTG s'est engagée au nettoyage de l'établissement et à la livraison du matériel pour l'ensemble de l'établissement au retour des vacances de la Toussaint. "Ensuite, il ne nous manquera pas grand-chose. Il nous manque certains professeurs, mais tous les services travaillent, vraiment, d’arrache-pied pour pouvoir donner l’enseignement aux élèves", assure-t-il.

La situation du personnel du collège 6 est particulièrement critique. Sur les 14 enseignants de l'établissement, 10 sont actuellement en droit de retrait, soulignant l'ampleur du mécontentement et des difficultés rencontrées. De plus, l'établissement fait face à une pénurie de personnel avec 4 postes non pourvus, exacerbant les défis auxquels les enseignants restants doivent faire face.

Des problèmes administratifs semblent également persister, avec des surveillants qui n’ont pas encore été payés, ajoutant une couche supplémentaire de tension et de mécontentement au sein de l'établissement.

La voix des parents : inquiétudes et attentes face à un établissement en crise.

Les parents d'élèves, bien que conscients des efforts de l'établissement, expriment également leur frustration et inquiétude.

Les enseignants sont en colère. L'établissement essaye de faire ce qu’il peut, mais il n’a pas la main surtout et la CTG dit on va faire, on va faire...

remarque un parent d'élève, soulignant le décalage entre les promesses et la réalité du terrain.

Il ajoute : "On a un CDI mais y a pas de livres. Comment on peut ouvrir un collège sans documents dans le centre de documentation ? C’est aberrant." Cette réaction met en lumière les attentes des parents en matière d'éducation et de ressources, et la nécessité d'une infrastructure adéquate pour l'apprentissage des élèves.

Les déclarations et les actions futures de la direction seront cruciales pour rétablir la confiance et assurer un environnement d'apprentissage stable et serein pour les élèves. La situation met en exergue les défis de la mise en route d'un nouvel établissement et souligne la nécessité d'une gestion et d'une communication efficaces pour surmonter les difficultés des premiers mois d'existence.