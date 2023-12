Saint-Laurent-du-Maroni - Les parents d'élèves s'insurgent contre les déchets devant l'école d'Elie Stephenson

500 élèves du groupe scolaire Élie Stephenson entre agitation et incertitude lors d'une rentrée scolaire perturbée par des problématiques extérieures.

Ce matin, l’ouverture des classes du groupe scolaire d'Elie Stephenson a été perturbée par la manifestation de parents mécontents. Ces derniers, alarmés par l'amoncellement de déchets en face de l'école, ont exprimé leur inquiétude pour la santé et le bien-être des élèves.

Izara Limbo, un parent d'élève, exprime son indignation : "La situation est inacceptable. Les enfants sont confrontés à un environnement insalubre, ce qui nous a poussés à agir pour exiger une amélioration."

Un enseignant anonyme témoigne de l'impact de cette situation sur l'enseignement :

La présence constante d'ordures devant les salles de classe perturbe non seulement nos cours, mais pose également un risque sanitaire. Nos appels à l'aide semblent être restés sans réponse.

Des ordures ménagères non ramassées s'entassent devant un établissement scolaire, reflétant une urgence environnementale et sanitaire pour la communauté.

Marcianno SOEWA, élu de la CCOG (Communauté des Communes de l’Ouest Guyanais) en charge de la collecte des ordures, a réagi aux événements :

Suite aux problèmes rencontrés par nos agents de collecte, nous prenons des mesures pour assurer leur sécurité et pour nettoyer les déchets accumulés le plus rapidement possible.