Saint-Laurent-Du-Maroni : UNSA PM s'établit en Guyane pour dynamiser la police municipale

L'UNSA PM, nouveau syndicat des policiers municipaux en Guyane, vise la reconnaissance de leurs droits et l'amélioration du dialogue social. Créé en décembre, il cherche à informer les administrations des obligations réglementaires envers leurs agents.

La délégation de l'UNSA PM emmené par son sécrétaire général Eric Lam Tou Kaï, devant le Centre de Supervision Urbain • ©Eric LEON

L'arrivée de l'UNSA Police Municipale (PM) en Guyane constitue une évolution notable pour les agents territoriaux. Lancé en décembre, ce syndicat s'engage à clarifier son rôle et ses ambitions auprès des administrations locales tout en défendant les intérêts de ses membres.

Éric Lam Tou Kaï, Secrétaire Général de l'UNSA PM Guyane, déclare :

Notre mission consiste à sensibiliser chaque administration à leurs responsabilités réglementaires et à l'évolution de carrière de leurs agents. Cette initiative prend une dimension particulière, étant la première dans les DOM-TOM.

À travers des visites dans différentes communes, telles que Cayenne et Saint-Laurent-Du-Maurent, l'UNSA PM aspire à créer des sections locales et à nommer des délégués pour augmenter sa présence et son influence. Un des principaux défis identifiés par Eric Lam Tou Kaï est d'améliorer la sécurité à Saint-Laurent, une ville comptant près de 70 000 habitants. "La collaboration avec la maire, Sophie Charles, s'est avérée fructueuse, et a montré une volonté commune d'augmenter le nombre de policiers municipaux et de renforcer leur formation."

L'UNSA PM à la découverte des outils de surveillance • ©Eric LEON

Actuellement, la ville dispose de 23 agents, alors qu'une analyse des besoins de sécurité indique la nécessité d'en avoir au moins 50. Les discussions ont également porté sur des défis spécifiques tels que la lutte contre les taxis clandestins et la vente illégale, nécessitant une meilleure coordination entre la police municipale et la gendarmerie nationale. "Nous avons une convention de coordination qui définit les missions communes, mais il est essentiel de la mettre à jour pour y inclure ces nouveaux défis."

L'UNSA PM préconise une approche qui va au-delà de la simple prévention et appelle à une politique plus stricte face à la montée de la délinquance, ce qui requiert une augmentation des effectifs et une formation appropriée des agents. "Pour couvrir adéquatement une zone telle que Saint-Laurent-Du-Maroni, il est nécessaire d'avoir au moins 50 policiers municipaux actifs," souligne Eric Lam Tou Kaï.

La visite du centre de supervision urbain s'est révélée essentielle, mettant en lumière l'importance des technologies modernes comme outils d'efficacité pour les opérations policières. "Cet équipement permet de diriger les équipes et de capturer les auteurs de crimes et délits," ajoute Eric Lam Tou Kaï, reconnaissant l'effort de la mairie pour fournir les ressources nécessaires à l'amélioration de la sécurité publique.

Cette étape importante vers la constitution d'une force de police municipale en Guyane, plus forte et mieux équipée, est prête à relever les défis de sécurité de la région.