Saint-Laurent : le défi d'urbanisation de Balaté Nord et ses 700 logements

Vendredi dernier, Saint-Laurent du Maroni a marqué un tournant avec la pose de la première pierre du lotissement BALATÉ NORD. Ce projet d'envergure promet 700 logements sociaux et des infrastructures éducatives.

Pose de la première pierre du projet par Sophie Charles Maire de Saint-Laurent-Du-Maroni • ©Pierre Tréfoux

Saint-Laurent du Maroni s'apprête à connaître une transformation majeure avec le lancement du plus grand projet immobilier de son histoire dans le quartier de Balaté Nord. Vendredi, lors d'une cérémonie symbolique, la première pierre a été posée, annonçant le début des travaux d'un ensemble qui comprendra 700 logements, un lycée pouvant accueillir 1200 élèves, et une école de 19 classes. Ce projet ambitieux vise non seulement à fournir des logements abordables mais aussi à stimuler le développement urbain de la région.

Balaté Nord en perspective • ©Sensamar

La SEMSAMAR, acteur clé de ce projet, a entrepris l'aménagement de ce secteur après l'acquisition d'un terrain de 33 hectares en 2014. Avec un budget de 47 millions d'euros, soutenu en partie par la Caisse des Dépôts et des subventions européennes, ce projet se positionne comme une réponse concrète aux défis démographiques et de développement auxquels fait face la capitale de l'Ouest guyanais.

L'étendu du projet vu du ciel • ©Sensamar

Sophie Charles, maire de Saint-Laurent du Maroni, souligne l'importance de ce projet non seulement pour la création de logements mais également pour son rôle dans l'aménagement du territoire.

C'est structurer une zone, pas seulement construire des logements. Cela respecte la charte de construction de Saint-Laurent et améliore la qualité de vie,

explique-t-elle. Elle met également en avant le potentiel de désenclavement du projet, avec la création de nouvelles voies et d'un pont sur la Balaté, favorisant ainsi une meilleure connectivité avec les zones environnantes.

Olivier Mantez, Président de Sodim Guyane, évoque la capacité et la diversité du projet :

700 logements sociaux et des logements intermédiaires, accompagnés d'un lycée, d'une école primaire et d'une zone commerciale.

Il insiste sur l'importance de ce projet pour le désenclavement de Saint-Laurent, en anticipant la recalibrassion de la route de Saint-Jean et la construction d'un second accès via le pont de Balaté.

En dépit de ces perspectives prometteuses, il est crucial d'aborder également les défis liés à l'infrastructure routière existante. La route de "Saint-Jean", actuellement unique voie d'accès au secteur, nécessite des améliorations pour anticiper l'augmentation du trafic liée à l'arrivée des nouveaux résidents et infrastructures. Les planificateurs urbains et les autorités locales devront envisager des solutions pour fluidifier le trafic et assurer une mobilité durable pour les habitants, sans pour autant compromettre le cadre de vie. La réussite de Balaté Nord réside dans une approche holistique qui prend en compte non seulement le logement et l'éducation mais aussi la mobilité et l'accès aux services, essentiels à une qualité de vie élevée.

Innovation et développement : Balaté Nord vu du ciel • ©SENSAMAR

Ce projet de grande envergure s'annonce comme un catalyseur de développement pour Saint-Laurent du Maroni, et promet non seulement des logements abordables mais aussi une meilleure intégration urbaine et un accès facilité aux services essentiels pour ses habitants.