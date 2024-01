Saint-Laurent : Un pian prive 800 élèves de cours au lycée Lumina Sophie

Mardi 30 janvier, un incident inattendu au lycée a conduit à l'annulation des cours ce mercredi : un pian cause une panne électrique majeure. Les réparations sont en cours pour un retour à la normale demain.

les salles de classe du lycée s'apprêtent à accueillir de nouveau les élèves ce jeudi 1er février. • ©Eric LEON



Hier, en fin d'après-midi, le calme habituel du lycée a été perturbé par un événement pour le moins inattendu. Un petit animal, un pian, s'est aventuré dans l'armoire électrique principale et, dans un malheureux concours de circonstances, a provoqué une panne électrique en s'électrocutant. Ce tragique incident a entraîné une coupure générale, affectant non seulement les installations scolaires mais aussi le confort du personnel résidant sur place. Devant l'ampleur des dégâts et les complications techniques, notamment sur certains câbles endommagés, la direction a été contrainte d'annuler toutes les activités pédagogiques prévues pour ce mercredi 31 janvier.

Le lycée Lumina Sophie déserté, une atmosphère de calme inaccoutumée où les échos des pas des élèves se sont tus, laissant place à un silence pesant. • ©Eric LEON

La décision d'interrompre les cours a été communiquée avec célérité aux 800 élèves de l'établissement, qui ont été invités à rester chez eux le temps que la situation soit rétablie. Dans la journée, une équipe dédiée de techniciens était sur place, pour réparer les dommages causés par cet incident inopiné. Malgré les défis posés par les réparations, l'optimisme règne, avec l'espoir que les travaux permettront de rétablir l'électricité et de permettre aux élèves de reprendre le chemin des cours dès demain, jeudi 1er février.

Cet incident insolite met en lumière les vulnérabilités potentielles des infrastructures scolaires face à des situations imprévues, et la nécessité de renforcer les mesures de sécurité pour prévenir de tels événements à l'avenir. En attendant, élèves et personnels se préparent à reprendre une journée scolaire normale dès demain.