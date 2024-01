Tension au lycée Bertène Juminer : l'angoisse des familles face l'absence inquiétante d'un professeur

Les élèves de Première A au lycée Bertène Juminer, à Saint-Laurent, sont sans professeur de français depuis octobre. A l'approche des examens, parents et élèves expriment leur inquiétude et cherchent des réponses pour résoudre cette situation alarmante.

À la sortie du lycée Bertène Juminer, les élèves se dispersent, portant en eux l'écho du problème actuel : le manque de professeurs qui pèse sur leur parcours éducatif • ©Eric LEON

Saint-Laurent-Du-Maroni - La communauté éducative du lycée Bertène Juminer est confrontée à une crise depuis octobre dernier : l'absence de professeurs notamment de français pour les élèves de Première A. "Nous avons constaté que nos élèves n'ont pas de classe de français," a expliqué un parent, soulignant l'urgence de la situation à l'approche des examens de français.

Les tentatives répétées depuis plusieurs semaines des parents pour obtenir des informations auprès de l'administration du lycée sont restées sans réponse, aggravant l'inquiétude et l'incertitude.

Aucun retour de l'établissement, pas de messages, pas de mails, a déclaré un parent, exprimant sa frustration

Face à l'ampleur de la situation, la direction du lycée Bertène Juminer, jointe par téléphone, a confirmé le manque de professeurs pour certaines matières. Cependant, elle a ajouté que les inspectrices et les services du rectorat travaillent activement à la recherche de solutions. "Tout sera mis en œuvre pour organiser des cours de rattrapage, soit dans le cadre de l'école ouverte, afin que les élèves aient tous les bagages en main pour réussir leur examen," a assuré la direction.

Cette annonce apporte une lueur d'espoir, mais les familles restent préoccupées. Sylviana, une élève de Terminale, exprime son désarroi face à l'indifférence perçue de l'administration :

On nous dit de nous débrouiller, de faire avec.

La crainte de ne pas être suffisamment préparés pour les examens est palpable parmi les élèves.

Le lycée Bertène Juminer de Saint-Laurent-Du-Maroni • ©Eric LEON

Diklane, élève de Première A, partage cette inquiétude : "On va être en difficulté." En réponse, l'administration a tenté de remplacer les cours de français manquants par d'autres matières mais c'est une solution qui ne répond pas aux besoins spécifiques des élèves en préparation pour le baccalauréat de français.

Malgré les assurances de l'administration, les familles et les élèves du lycée Bertène Juminer continuent de se battre pour une solution concrète et rapide.

La situation met en lumière les défis du système éducatif et l'importance d'une communication efficace entre les établissements scolaires, les autorités éducatives et les familles pour garantir la réussite des élèves.