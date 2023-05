Ti-Moun Maroni : des collégiens cinéastes

Agés entre 11 et 15 ans, les jeunes des collèges de Saint-Laurent du Maroni se sont mis dans la peau de cinéastes afin de réaliser la série Ti-Moun Maroni. Un projet porté par le Pôle image Maroni dans le cadre des dispositifs scolaires de l'éducation aux images. Plus de 120 collégiens ont participé à ce projet pédagogique.

Lindy Nedan •

L’adolescence est bien souvent une période difficile, marquée par les premiers amours, les grandes amitiés, les actes de bravoure ou les premières frustrations. Chaque jour apporte son lot de difficultés. La mini-série "Ti-Moun Maroni", écrite et réalisée par des collégiens de Saint-Laurent du Maroni, raconte ces aspects du quotidien.

La série se compose de cinq épisodes, chacun étant conçu pour répondre à différents genres cinématographiques.

Pourriez-vous les identifier ?

Ti Moun Maroni Harcèlement • ©Ti Moun Maroni

Ne pas se laisser abattre face à l’adversité, faire preuve de courage, s’affirmer, les jeunes héros de Ti-Moun Maroni affrontent la vie et racontent leur aventure à travers ces court-métrages.

Des jeunes encadrés par des professionnels du cinéma

L'initiative du Pôle Image Maroni a permis à ce projet d'être encadré par trois professionnels du cinéma. Julien Silloray a été responsable de l'écriture, Serge Poyotte de la réalisation et Annesh Sahadeo de la technique.

Au total, 123 élèves ont participé à ce projet pédagogique avec pour objectif de découvrir le monde du cinéma en dehors des murs du collège. Ils ont ainsi imaginé et rédigé les cinq histoires. Parmi ces élèves, certains se sont révélés être des comédiens en herbe et ont joué avec enthousiasme, pour le plus grand plaisir de leurs professeurs et de leurs camarades.

La réalisation de chaque épisode a nécessité plusieurs heures de travail, que ce soit pour l'écriture, le tournage ou le montage.

La pluie nous a gâché pas mal de scènes. Nous étions tous trempés. C’est mon pire souvenir du tournage. Quand il pleuvait soit nous devions tout recommencer, soit nous devions patienter. Et là le temps nous paraissait long Octavio 14 ans

Le Pôle Image Maroni, à l'origine de ce concept, est plutôt satisfait du résultat. Malgré l'impact de la crise sanitaire sur le calendrier de tournage, l'équipe a réussi à rattraper le retard et à mener le projet à terme.

Octovia au centre dans cet épisode de Ti Moun Maroni • ©Ti Moun Maroni

Une mini-série disponible sur le site de Guyane la 1ère .