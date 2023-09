Un aventurier à trois roues au collège Léo Othily de Mana : retour sur la visite de Robby Wheels

Quand l'aventure inspire la jeunesse : le collège Léo Othily de Mana a accueilli Robby Wheels, un globe-trotter en side-car. À travers ses récits, il a offert aux élèves une fenêtre sur le monde et une dose d'inspiration sans pareil.

Chaque élève avec le sourire a eu le privilège de faire un tour ou poser en photo à bord du side-car de Robby Weels. • ©Monique Richard



Une immersion dans le quotidien d'un globe-trotter

La semaine dernière, le collège Léo Othily de Mana a ouvert ses portes à un invité exceptionnel : Robby Wheels, cet aventurier qui a conquis le monde en side-car pendant deux ans. Orchestrée par Monique Richard, professeure de français, cette rencontre avait pour ambition d'immerger les élèves dans le quotidien d'un globe-trotter.

Les couloirs du collège Léo Othily de Mana ont résonné, la semaine passée, des anecdotes et récits d'un voyageur hors norme : Robby Wheels. Cet aventurier, qui sillonne les continents en side-car est de passage en Guyane, et partage son expérience inédite avec les élèves.

Les élèves retracent le parcours de l'aventurier • ©Monique Richard



Les découvertes et les échanges

Pas moins de 15 classes ont eu le privilège de dialoguer avec Robby. Chacune de ces sessions a exploré des facettes diverses de son aventure : de la vie quotidienne sur la route, aux paysages et cultures traversés, en passant par la gestion financière, les défis mécaniques, et les préoccupations liées à la sécurité et à la santé. Comment, par exemple, Robby a-t-il fait face aux régions où le mercure plongeait à moins cinquante degrés ? La réponse, surprenante : grâce à des habits électriques chauffants, l'une des nombreuses solutions qu'il a dévoilées aux élèves.

Mais la rencontre ne s'est pas cantonnée à une simple série de questions-réponses. Les élèves, transformés en journalistes en herbe, ont interrogé Robby avec passion sur ses 51 pays qu'il a découvert en parcourant 80 000 kms. Chacun d'eux a également eu le privilège d'un tour en side-car, suivi d'une dédicace sur une carte préalablement tracée par leurs soins.



Une séance de dédicace de l'aventurier • ©Monique Richard

Réactions et perspectives

Un élève, les yeux brillants d'émotion, a confié : "En montant dans le side-car, en partageant ce voyage, je me suis senti vivant." Tandis qu'une autre, tenant fermement son cahier dédicacé, a partagé : "Ce qui m'a fait trop plaisir, c'est de voir tous les pays qu'il a visités et aussi il a signé mon cahier..." D'autres encore étaient émerveillés par le véhicule lui-même, "Visuellement, le side-car est incroyable," a déclaré un jeune garçon. Et pour certains, la notoriété de Robby a ajouté une touche spéciale à cette rencontre :

J'aimais cette rencontre car c’est quelqu'un de populaire et il a accepté de nous rencontrer.

Un élève émerveillé de porter le cas de l'aventurier • ©Monique Richard

Monique Richard l’enseignante, à l'origine de cet événement, a déjà eu des expériences similaires avec des "journalistes en herbe" de l'est. Elle a voulu nourrir l'ambition de reproduire cette dynamique enrichissante avec ces élèves de la commune de Mana. Pari réussi. Près de 400 élèves ont rencontré l’aventurier. Devant l'engouement suscité par les élèves. Le collège a décidé de reconduire une journée les échanges avec le Side-cariste, ce mardi 26 septembre au collège Léo Othily.



le side-car de Robby continuera son voyage, les souvenirs de cette journée resteront gravés dans les esprits des élèves • ©Eric LEON



La visite du Side-cariste au collège Léo Othily de Mana n'était pas seulement une occasion pour les élèves de rencontrer un aventurier du monde réel, mais aussi une opportunité d'apprentissage et d'inspiration. Les réactions sincères et émouvantes des élèves témoignent de l'impact profond de ces rencontres sur leur vision du monde et leur curiosité. Alors que le side-car de Robby continuera son voyage, les souvenirs de cette journée resteront gravés dans les esprits des élèves, les incitant peut-être à poursuivre leurs propres aventures un jour.

Robby Weels a déjà parcouru 80 000 kms. Il poursuivra sa route vers le Brésil. • ©Eric LEON