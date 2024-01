Une patrouille commune franco-surinamaise pour renforcer la coopération transfrontalière

Stéphane Babel, commandant de la compagnie de Saint-Laurent-du-Maroni, annonce le lancement d'une série de patrouilles communes avec le Surinam pour consolider les relations et échanges entre la gendarmerie française et la police surinamaise. Cette initiative vise à intensifier la collaboration le long de la frontière fluviale.

Le commandant Babel échange avec des policiers surinamais à Albina, consolidant la coopération transfrontalière • ©Eric LEON



La mise en place d'une patrouille commune entre la France et le Surinam marque un tournant dans la coopération transfrontalière entre les deux pays. Stéphane Babel, chef d'escadron et commandant de la compagnie de Saint-Laurent-du-Maroni, détaille les objectifs et les attentes de cette collaboration naissante, axée sur la consolidation des relations et des échanges d'informations entre la gendarmerie française et la police surinamaise.

La collaboration franco-surinamaise s'illustre par des patrouilles binationales • ©Eric LEON

La première de ces patrouilles symbolise le début d'un engagement à long terme, envisagé pour s'intensifier progressivement. Initialement mensuelles, ces patrouilles devraient devenir plus fréquentes, avec l'ambition d'atteindre une à deux opérations chaque semaine.

L'objectif est de densifier ces patrouilles, aussi bien terrestres que fluviales, notamment avec la future mise en place d'une brigade fluviale armée

, indique Stéphane Babel, chef d'escadron et commandant de la compagnie de Saint-Laurent-du-Maroni.



La spécificité de cette coopération réside dans son approche d'échange et de connaissance mutuelle, sans intervention directe sur le territoire de l'autre. Les patrouilles, composées de deux gendarmes français et de deux policiers surinamais, se focaliseront sur la surveillance des activités le long du fleuve et des berges, dans un rayon d'action limité à 2 km à l'intérieur des terres de chaque côté de la frontière.

Cette initiative n'est pas uniquement axée sur l'intervention, mais plutôt sur la création d'un cadre d'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les deux forces.

Il est primordial que chaque partie comprenne les méthodes de travail de l'autre, afin de faciliter la collaboration et d'améliorer l'efficacité de nos opérations conjointes, Stéphane Babel, chef d'escadron et commandant de la compagnie de Saint-Laurent-du-Maroni.

Gendarmes et policiers unissent leurs forces pour la sécurité transfrontalière • ©Eric LEON

Au-delà de la surveillance, l'objectif est aussi de mieux connaître les communautés locales qui vivent et se déplacent dans cette zone frontalière, pour assurer une gestion plus informée et plus sécurisée des mouvements transfrontaliers.

Cette première étape s'inscrit dans une démarche plus large d'échanges et de coopération, posant les bases d'un partenariat renforcé entre la France et le Surinam dans la gestion de leur frontière commune.