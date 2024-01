Vague de violences à Saint-Laurent : de l'agression armée à l'interpellation controversée

Dimanche soir à Saint-Laurent, une série d'agressions a débuté par un braquage armé au bar de la Charbonnière, suivi d'une tentative de vol sous menace le lundi. Une intervention de la gendarmerie a également suscité l'émoi après une arrestation musclée d'un civil.

Impact de balle visible sur la façade du Bikini Bar, témoin silencieux du récent braquage • ©Eric LEON

Dimanche soir vers 20h00, juste après le défilé de carnaval de la grande parade de l'Ouest sur la place du marché central, une dispute entre deux individus a escaladé tragiquement lorsqu'un des impliqués a sorti une arme et tiré sur l'autre. Le tireur a été interpellé par les gendarmes dans les minutes qui suivaient. Plus tard, aux environs de 23h30, Saint-Laurent a été le cadre d'un second incident, cette fois sous la forme d'un braquage en bande organisée. Un groupe d'une dizaine de jeunes, âgés de 15 à 17 ans armés et dissimulés derrière des cagoules, a ciblé un bar en face de la salle polyvalente de la Charbonnière. Ces derniers ont subtilisé des effets personnels à un client de l'établissement.

Un témoin a partagé son récit :

Ils ont fait irruption en groupe, et quatre étaient équipés de pistolets. Ils se sont ensuite dirigés vers un autre bar situé à une centaine de mètres de là, où les événements ont également pris une tournure dramatique.

Il poursuit : "Un coup de feu a retenti. Nous avons réalisé quelques instants plus tard qu'une personne avait été touchée." Fort heureusement, la victime a été rapidement prise en charge et acheminée à l'hôpital sans blessures sérieuses.



Le quartier de la Charbonnière aspire à retrouver sa sérénité perdue. • ©Eric LEON

Dans le contexte récent d'une augmentation des actes de violence et d'une intensification des patrouilles de surveillance, la gendarmerie a procédé à l'arrestation de deux jeunes le dimanche 28 janvier au soir, l'un d'entre eux étant trouvé en possession d'une arme de poing. Une procédure judiciaire est en cours d'initiation à l'encontre de l'individu détenteur de l'arme.

Sur cette route des Malgaches que s'est produit l'accident impliquant l'un des malfaiteurs • ©Eric LEON

Lundi 29 janvier vers 13h, la violence a de nouveau frappé lorsqu'un groupe de 4 à 5 jeunes a tenté de voler une jeune fille sous la menace d'armes blanches. La tentative a été déjouée grâce à l'intervention de passants, qui sont venus au secours de la victime. Pris en chasse par la foule, les agresseurs se sont enfuis vers la forêt des Malgaches. L'un d'eux, en tentant de traverser la RN1 très fréquentée, a été heurté par un véhicule et a dû être transporté dans un état grave au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais, où il se trouve actuellement en soins intensifs.

Interpellation musclée d'un citoyen ayant saisi l'arme d'un jeune braqueur pour la remettre aux forces de l'ordre. • ©Eric LEON

Dans la même journée, la situation a encore escaladé lorsque la gendarmerie est intervenue de manière musclée pour interpeller une personne ayant tenté de remettre une arme saisie à un jeune braqueur. Cette intervention a été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d'indignation parmi les témoins et au-delà. L'homme, qui avait initialement agi en citoyen en confisquant l'arme d'un jeune braqueur pour la remettre aux autorités, s'est retrouvé plaqué au sol, menotté, et emmené en garde à vue avant d'être libéré le soir même. Les conditions d’interpellation du jeune braqueur par le citoyen reste à éclaircir selon une vidéo publiée sur les réseaux.



Devant l'escalade de la violence, le collectif "Soolang Piking", accompagné de plusieurs résidents, a pris l'initiative d'organiser un rassemblement lundi après-midi au Camp de la Transportation. Cette réunion avait pour but de recueillir le témoignage d'un jeune interpellé de manière vigoureuse et d'ouvrir un dialogue sur les actions possibles à envisager pour faire face à la situation.

Ces incidents ont exacerbé les préoccupations des habitants de Saint-Laurent sur la sécurité et la criminalité juvénile et la recrudescence des actes de violence, entraînant une demande urgente de mesures plus strictes pour prévenir la violence et protéger la communauté.

Les incidents récents ont alarmé Saint-Laurent. Les habitants s'inquiètent pour leur sécurité et la criminalité juvénile. La population aspire à un retour à la tranquillité et à la sécurité au sein de la communauté.