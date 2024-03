Vidéo. La première dauphine de Miss France en immersion au RSMA avec les jeunes soldats

La visite de la première dauphine de Miss France, marraine de la promotion à son nom au RSMA en Guyane, a marqué un moment important pour les jeunes soldats. Plus qu'une simple formalité, elle a permis aux jeunes de valoriser leurs compétences et de présenter avec fierté leur métier.

Audrey Ho-Wen-Tsai, la première dauphine de Miss France en visite au RSMA de Guyane, a partagé des moments forts avec les soldats. Sa présence, bien plus qu'un symbole, a insufflé motivation et fierté parmi les jeunes. 🌟 #audreyhowentsai #guyane #RSMA pic.twitter.com/rE7Bjti0SE — Guyane la 1ère (@guyla1ere) March 29, 2024

La première dauphine de Miss France a visité le RSMA en Guyane. Elle est la marraine de la promotion qui porte son nom. Sa visite a marqué un tournant pour les jeunes soldats. Ils ont pu mettre en avant leurs compétences. Ils ont aussi présenté leur métier avec fierté. La démarche valorise leur formation. Elle met en évidence l'importance de l'engagement. La persévérance est cruciale pour réussir.

Audrey Ho-Wen-Tsaï, la première dauphine et les jeunes soldats partagent un moment de camaraderie inoubliable • ©Eric LEON

La visite de la première dauphine de Miss France, marraine de la promotion qui porte son nom au régiment du service militaire adapté en Guyane (RSMA), a été un moment phare pour les jeunes soldats. Cette rencontre, loin d’être une simple formalité, a été l'occasion pour les jeunes de mettre en avant leurs compétences et de présenter fièrement leur métier. L’intérêt de cette démarche réside dans la valorisation de la formation professionnelle et militaire, pour souligner l’importance de l’engagement et de la persévérance pour réussir.

La première dauphine de Miss France valorise l'importance de l'apprentissage pratique lors de sa visite des filières du RSMA • ©Eric LEON

Audrey Ho-Wen-Tsaï, accompagnée du Colonel Roméo François, a parcouru les différents secteurs de formation, du bâtiment aux travaux publics. Cette immersion dans l'univers des jeunes soldats a permis de mettre en lumière le sérieux et la qualité de l'enseignement dispensé au sein du régiment. Pour les jeunes, recevoir leur marraine ne se résume pas à une visite de courtoisie ; c'est une source de motivation supplémentaire. Voir une personnalité reconnue s’intéresser de près à leur parcours renforce leur sentiment d’appartenance et leur fierté d’être associés à des valeurs de réussite et d’exemplarité.

La première dauphine de Miss France valorise l'importance de l'apprentissage pratique lors de sa visite des filières du RSMA • ©Eric LEON

Ce moment d’échange a également été l'occasion pour la marraine de transmettre un message d'encouragement, rappelant que le succès est à la portée de tous, pourvu que l’on s’en donne les moyens. La présence de figures emblématiques telles que la première dauphine de Miss France dans le cadre de ces parrainages illustre la volonté du régiment de tisser des liens forts entre les jeunes et leurs modèles, pour favoriser une dynamique positive et inspirante pour l’avenir.