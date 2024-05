Village Solidaire : une deuxième édition marquée par l'engagement citoyen

Les stands du Village Solidaire ont été pris d'assaut par les visiteurs, venus nombreux pour découvrir les différentes associations et participer aux activités proposées.

Le 18 mai, Saint-Laurent du Maroni a accueilli la deuxième édition du Village Solidaire. Organisé par le Lions Club, cet événement a réuni neuf associations pour sensibiliser le public à diverses causes sociales et sanitaires, avec des actions de dépistage et des ateliers éducatifs.

Le Secours Catholique a organisé une "vesti boutique", qui a vendu des vêtements à des prix symboliques pour financer leurs actions. • ©Eric LEON Le Village Solidaire a animé le marché central de Saint-Laurent-du-Maroni samedi dernier. Organisé par le Lions Club, cet événement a réuni neuf associations œuvrant dans le caritatif et la santé. Nous avons voulu créer un espace où les associations peuvent se faire connaître et interagir directement avec le public a expliqué Shirley Déralus, présidente du Lions Club. Parmi les participants, l'association Aids, Secours Catholique, le Campus des Métiers et des Qualifications, le Rotary Club et bien d’autres ont répondu présents. Démonstration des premiers gestes de secours dans le stand de la croix rouge • ©Eric LEON Chaque association a proposé des activités spécifiques, comme le dépistage du diabète et de l'hypertension par le Lions Club, la formation aux premiers secours par la Croix-Rouge, et l'aide alimentaire par le samu social. Le Secours Catholique a organisé une "vesti boutique", qui vend des vêtements à des prix symboliques pour financer leurs actions. La journée a attiré une forte participation du public. Dès le début de la manifestation, le taux de fréquentation avait déjà dépassé celui de la première édition. Shirley Déralus a noté que de nombreuses personnes avaient déjà été dépistées pour le diabète en matinée, et elle espérait atteindre une centaine d'ici la fin de la journée. Caroline Mislin, médecin bénévole au Lions Club • ©Eric Léon Le diabète est une maladie silencieuse, et beaucoup de gens ignorent qu'ils en sont atteints. Ce genre d'initiative est crucial pour leur santé a expliqué Caroline Mislin, médecin bénévole au Lions Club. En Guyane, la prévalence du diabète reste élevée, touchant près de 10 % de la population. Caroline Mislin, a insisté sur la nécessité de continuer les actions de dépistage pour sensibiliser et informer sur les risques. Les efforts de sensibilisation se poursuivront tout au long de l'année. Le Village Solidaire a démontré la force de la collaboration entre les différentes associations. Shirley Déralus, présidente du Lions Club • ©Eric LEON C'est une première édition prometteuse, et nous envisageons déjà de réitérer l'événement l'année prochaine a déclaré Shirley Déralus. Les habitants de Saint-Laurent-du-Maroni peuvent s'attendre à de nombreuses initiatives solidaires dans les mois à venir. Les visiteurs affluent au stand du Lions Club pour profiter des dépistages gratuits du diabète et de l'hypertension, une initiative essentielle pour sensibiliser à ces maladies silencieuses. • ©Eric LEON Avec l'engagement des associations présentes, le Village Solidaire a touché un large public et abordé diverses problématiques allant de la santé à l'assistance sociale. En attendant la prochaine édition, le succès de cette journée souligne l'importance de la solidarité et de l'action collective pour améliorer la vie quotidienne des citoyens.

