Les élus de Saint-Laurent disent "L'insécurité... ça suffit!"

Partager :

La violente agression perpétrée sur le 9e adjoint de municipalité de Saint-Laurent le 5 octobre s'ajoute à la longue liste des forfaits violents et criminels commis dans la capitale de l'ouest. Ce matin, la maire, Sophie Charles et son conseil municipal manifestent devant la sous-préfecture, pour, aux côtés de la population saint-laurentaise, dire stop à l'insécurité et réclamer un acte fort de la part de l'Etat..

Ce lundi 7 octobre, la municipalité de Saint-Laurent a réagi officiellement à la vague de criminalité qui secoue la ville depuis des mois et va en s'accentuant. Pas un jour sans qu'un acte criminel ne soit dénoncé, un quotidien devenu insupportable pour la population qui vit dans la peur. Les élus de Saint-Laurent se rassembelnt devant la sous-préfecture ce 8 octobre • ©Eric Léon Lundi soir, la maire Sophie Charles a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux. Un cri d'alarme qui sonne comme une sommation aux services de l'Etat de rétablir l'ordre et la sécurité dans la ville.

Le 3 octobre, la 1ère édile avait envoyé un courrier d'alerte au 1er ministre, Michel Barnier dans lequel, elle réclame l'arrêt du PCR, point de contrôle routier de la crique Margot pour un redéploiement des forces gendarmerie dans les quartiers sensibles de la ville et au poste frontière sur le Maroni. Elle demande également l'éradication des quartiers informels qui "servent de base arrière aux délinquants" et le renforcement des forces de sécurité actuellement très insuffisantes au regard de la population de Saint-Laurent.



Ce matin, toute l'équipe municipale s'est réunie devant la sous-préfecture manifester sa colère et réclamer des actes forts. Les élus resteront là jusqu'à 18h et recommenceront demain si, d'ici là, ils n'ont pas obtenu de réponse des services de l'Etat. Les élus se rendent devant la sous-préfecturede Saint-Laurent pour manifester contre l'insécurité • ©Eric Léon

Partager :