Mana : Une nouvelle plate forme de services médicaux-sociaux pour l'emploi des personnes en situation de handicap

Dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, une table ronde a été organisée au lycée Elfort de Mana. C'était l'occasion de présenter la nouvelle structure, le GCSMS Handicap de l’ouest ( groupement de coopération sociale et médico-sociale).



Yves Robin/P.N •

"Le but recherché, c'est de permettre aux jeunes en situation de handicap de suivre une scolarité dans un milieu ordinaire, pas dans un milieu trop spécialisé où auparavant, on avait tendance à cantonner les jeunes qui ont des déficiences légères."

"Ce pôle insertion, pour moi, c'est quelque chose que je trouve comme une chance de pouvoir me tourner vers eux, pour pouvoir orienter mes élèves vers ce dispositif afin d' avoir une solution d'emploi."

"Nous sommes convaincus que la structure émergeante répond à un réel besoin d'accompagnement des jeunes vers le milieu ordinaire, tout en leur assurant l'accompagnement médico-psychosocial nécessaire pour sécuriser leur parcours."

©Yves Robin

Créée en février 2019, la nouvelle plateforme de services sociaux et médico-sociaux a pour objectif d’accompagner plus de 100 personnes en situation d’handicap d’ici 3 ans : enfants, adolescents et jeunes adultes. Financé par l’Agence Régionale de Santé, ce dispositif innovant permet une prise en charge aux personnes en situation de handicap, notamment la déficience intellectuelle dans l’Ouest Guyanais, plus particulièrement le territoire de Saint-Laurent du Maroni. La démarche de cette plateforme se veut avant tout inclusive.Cette plateforme accueille 28 enfants répartis dans 3 unités d’enseignements externalisés les UE et au pôle insertion. Des professionnels de l’accompagnement du public en situation de handicap, ne peuvent que saluer la création de ce GCSMS dans l’Ouest.Le GCSMS de l’ouest aura bientôt une 4 ème unité d’enseignements externalisés dans l’ouest ainsi qu'une plus grande capacité d’accueil de 20 à 40 enfants en situation d’handicap.