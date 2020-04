Maripasoula: aide et soutien pour supporter le confinement

A Maripasoula, le temps n’est pas suspendu avec le confinement. La commune vit au rythme de la crise sanitaire et s’adapte aux mesures de sécurité et prévention. Même s’il n’est pas toujours facile de supporter cette épreuve, la communauté fait front.

300 colis pour les gangans et les précaires

Des colis pour les anciens, occasion de faciliter le quotidien de ces personnes qui ne peuvent pas sortir par exemple pour faire leurs courses.

La période de confinement est vécue en toute sérénité à Maripasoula même si des difficultés apparaissent çà et là. Pas évident pour une population habituée à « vivre en extérieur » de devoir changer ses habitudes et rester confinée pendant de si longues semaines. La municipalité tente avec ses moyens de soutenir ses habitants les plus vulnérables avec par exemple l’organisation de distribution de paniers solidaires.Malgré cette problématique du confinement, la communauté a adopté les gestes-barrières même si pour les enfants ces journées ont semblé un clavaire, pas simple pour les ptits de comprendre l’impossibilité pour eux de jouer dehors et d’aller voir les copains.Consciente de la situation, et pour soulager certains habitants et faire jouer proximité et solidarité avec les anciens et les personnes en situation de précarité, la municipalité, à travers son centre communal d’action sociale, offre des colis de première nécessité. Ce sont les personnes âgées et les familles en difficulté qui en ont été les principaux destinataires. Un peu plus de 300 colis ont été préparé par les agents municipaux dont l’objectif était de porter assistance à ceux qui ne peuvent pas sortir faire des courses et ainsi faciliter leur quotidien.C’est toute une équipe solidaire qui s’est mobilisée pour préparer ces paniers. La bonne humeur était au rendez-vous de ce groupe visiblement satisfait de pouvoir aider les gangans. Si en début de semaine, c’est le bourg de la ville qui a été ciblé, les quartiers et écarts de la commune sont au programme de la tournée programmée par le CCAS et ses agents ces jours prochains.