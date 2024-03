Recensement : A Maripasoula, le maire conteste les chiffres de l'Insee

Le recensement de janvier 2024, réalisé par l’Insee, a estimé la population de Maripasoula à 9177 habitants, soit largement moins que les 13 000 personnes revendiquées par la mairie en 2020. Une hémorragie qui pose question et qui illustre les débats autour de la capacité de l’Insee à bien recenser la population guyanaise.

Enzo Dubesset •

Combien d’habitants y a-t-il dans la plus vaste commune de France ? À l’issue du recensement de janvier 2024, l’Insee a estimé que la commune de Maripasoula ne comptait plus que 9177 habitants. Or, selon le maire, Serge Anelli, la commune en comptait plus de 13 000 en 2020. Une hémorragie démographique qui pose question et qui a des répercussions sur les finances de la commune.

« Certains jeunes n’ont pas d’emploi et quittent la commune, c’est vrai, mais tous les jours, il y a des gens qui construisent, il y a du monde dans la ville et malgré cela, on me fait comprendre que je perds des habitants ? Aucune commune de France ne perd autant d’habitants en aussi peu de temps », s’insurge Serge Anelli.

L’édile déplore en outre la perte de quatre millions d’euros de dotations financières, sur un budget total de fonctionnement avoisinant les 19 millions d’euros. En réaction, il a décidé d’organiser un contre-recensement dès le mois de mai afin de faire la lumière sur cette affaire.

Un recensement par cycle de cinq ans

Ce n’est pas la première fois que les comptages de l’Insee sont contestés en Guyane. Rappelons tout d’abord que l’Institut recense chaque année un cinquième du territoire chaque année. Pour les communes de plus de 10 000 habitants – dont Maripasoula faisait partie au moment où ce système a été instauré - ce décompte se fait par secteur.

Tous les cinq ans, l’Insee publie ainsi les chiffres de la « population légale » sur l’ensemble du territoire mais ces données reflètent une démographie moyenne avec des données étalées sur les cinq dernières années. Les résultats publiés au 1er janvier 2024 informent ainsi de la population au 1er janvier 2021, année médiane du cycle 2019 – 2023.

Quant au cas extrême de Maripasoula, il l’est moins si on regarde les données de l’Insee dans leur ensemble. Ainsi, en 2020, l’institut estimait la population à 9768 habitants, bien en deçà des 13 000 évoqués par Serge Anelli. La dynamique de baisse semble déjà ancienne puisqu’en 2014, Maripasoula comptait 10 984 habitants, toujours selon l’Insee.

Reste désormais à questionner la capacité de l’Institut à prendre en compte l’ensemble d’une population aussi éparpillée et éloignée des structures administratives que celle de Maripasoula, voire carrément clandestine dans le cas des milliers d'orpailleurs illégaux. Et c’est là que Serge Anelli exprime, à l’instar de nombreux maires guyanais, de gros doutes. « On nous dit qu’il y a que 2500 garimpeiros sur Maripasoula, mais nous savons très bien que c’est faux même si il y a eu une diminution sur le site de Dorlin... », affirme le maire.

Alors que leurs chiffres pour l’ensemble de la Guyane sont accusés de sous-estimer le dynamisme démographique régional, l’Insee s’est défendu dans une note de blog publiée le 15 mars. L’institut a comparé ses données à d’autres sources permettant d’estimer la population comme la production de déchets par habitants ou le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile qui corroboraient leurs résultats.

A l’échelle locale de Maripasoula, difficile de convoquer ces autres sources pour trancher le débat. La seule solution semble donc de recompter. « Je veux savoir pourquoi on me dit que je perds des habitants, explique Serge Anelli. Tout le monde sera mis autour d’une table afin de comprendre ce qui s’est réellement passé ».