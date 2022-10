Un protocole d’accord signé entre la CTG et Air Guyane en réponse aux mobilisations à Maripasoula

Nouvel appareil, plus de pénalité "no show", des réservations par internet, un bagage en plus pour certains parents, une réunion de suivi... Voici les points mentionnés dans le protocole d'accord signé entre Air Guyane et la CTG ce jeudi 13 octobre 2022. Les détails.

Ludmïa Lewis •

Depuis le 5 octobre 2022, les habitants de Maripasoula crient leur ras-le-bol. Ils pointent du doigt la fragilité du système électrique de la commune - qui repose sur une centrale thermique - mais aussi des dysfonctionnement liés à la compagnie aérienne Air Guyane. Il s'agit de l'unique moyen de liaison entre la commune isolée et Cayenne. En réponse à ces revendications, Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de Guyane et Christian Marchand, directeur général délégué de la Compagnie Aérienne Régionale Inter Express (CAIRE) ont tenu des séances de travail sur deux jours à Fort-de-France : le mercredi 12 et le jeudi 13 octobre 2022. Ils sont parvenus à signer un protocole d'accord mentionnant cinq points. Un engagement de la CTG envers les Maripasouliens C'est la suite des engagements pris le 8 octobre dernier par Gabriel Serville à Maripasoula, à l'occasion d'une réunion d'urgence avec la population. Les participants avaient abordé leurs contraintes : "fret aérien", "retard fréquent des vols", "prix des billets d’avion" et "non application du tarif 'résident'". Le président s'était alors engagé à entamer "des discussions avec l’ensemble des partenaires, y compris la DGAC pour porter de 21 à 28 les rotations hebdomadaires entre Cayenne et Maripasoula (liaison passagers) afin de mieux répondre aux besoins de désenclavement du territoire". Les cinq points du protocole de la CTG et Air Guyane La CTG et Air Guyane se sont mises d'accord sur les points suivants : La mise en service d'un nouvel appareil dès l’obtention de la dérogation sollicitée auprès de l'Organisme pour la sécurité de l’aviation civile pour un twin-otter. "Cette décision permettra de porter à trois le nombre d’avions en permanence en vol, en vue d’une meilleure application de la Délégation de service public (DSP)". Le nombre de liaisons hebdomadaire Cayenne / Maripasoula passent de 21 à 28 vols. A compter du 17 octobre, aucun passager ne subira de pénalité "no show" s'il procède à l'annulation de son voyage la veille, au plus tard à 16h00. La preuve de cette demande d’annulation peut être faite par tout moyen écrit ou digital (reservation@airguyane.com ou au 0694 22 17 56). Les réservations par Internet : "cette revendication est satisfaite depuis le mois de septembre", indique la CTG. Dès le lundi 17 octobre 2022, tout parent (père ou mère) accompagné d'un bébé de moins de 2 ans bénéficiera d'une franchise bagage supplémentaire de 5 kg. En attente de la fin des travaux d’amélioration de l’installation aéroportuaire, la CTG s’engage à mettre à disposition une installation provisoire dédiée au fret à Maripasoula d’ici la fin de l’année. Une réunion du comité de suivi, prévu dans la DSP, interviendra dans le courant du mois de novembre. Dans l'attente de la création du Comité des Usagers, deux personnes du collectif des habitants de Maripasoula seront invitées à cette session du Comité de suivi. Des améliorations, qui pour l'instant, ne répondent pas à l'ensemble des revendications portées par le collectif des habitants de Maripasoula.

