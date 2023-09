Prison ferme pour 6 orpailleurs illégaux interpellés à Maripasoula

Douze mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt assortis de 10 ans d’interdiction du territoire français, c’est la peine à laquelle ont été condamnés six garimpeiros le 9 septembre dernier. En situation irrégulière en Guyane, les individus ont été interpellés par une patrouille militaire au niveau du secteur de Marquis à Maripasoula.

M.N •

Le 8 septembre 2023, une patrouille d'action conjointe de gendarmes, appuyée par les Forces Armées en Guyane, a été déployée dans le secteur Marquis de Maripasoula.

Sur place, ils ont découvert un chantier alluvionnaire actif*.

Les militaires ont découvert sur place un chantier alluvionnaire actif. • ©Gendarmerie de Guyane



Six individus d’origine étrangère et en situation irrégulière sur le territoire travaillaient activement sur le site selon la gendarmerie.

Interpellés, ils ont ensuite été placés en garde à vue : trois à Maripasoula et les 3 autres dans des unités du littoral.

Au cours de cette opération qui a nécessité le déploiement de moyens logistiques importants, les gendarmes ont saisi et neutralisé : 3 moteurs, 2 corps de pompes, 1 lance monitor, 1 table de levée, 180 m de tuyaux, 6 m² de tapis, 10 kg de grilles de levée ainsi que 9 kg d’outils d’excavation.

Plusieurs kilos de matériels utilisés par les orpailleurs illégaux dans le cadre de leur activité clandestine ont été saisis et détruits par les gendarmes • ©Gendarmerie de Guyane

De leur côté, les prévenus ont reconnu les faits d’orpaillage illégal.

Déférés devant le parquet de Cayenne le lendemain de leur interpellation, ils ont été jugés selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, couramment appelée « plaider-coupable ».

Les 6 mis en cause ont écopé de 12 mois de prison avec mandat de dépôt et 10 ans d’interdiction du territoire français.

*L'or alluvial provient des sédiments issus de l'érosion de la roche contenant originellement l'or qui se trouve concentré dans le lit des rivières sous forme de pépites et des paillettes.