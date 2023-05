Le marché central de Saint-Laurent-du-Maroni se métamorphose en Village Santé Solidaire

Le marché central de Saint-Laurent du Maroni a été transformé en un village santé solidaire ce mercredi 17 mai. Cette opération, initiée par l'association le LION'S de Saint-Laurent, a rassemblé plusieurs acteurs et partenaires du médico-social. L'objectif ? Regrouper en un seul lieu des stands d’information et de prévention au service de la population.

Eric Léon •

Ce mercredi 17 mai 2023, le marché central de Saint-Laurent du Maroni a pris des allures de village santé solidaire. Une initiative portée par l'association le LION'S de Saint-Laurent, qui a mobilisé de nombreux acteurs et partenaires du secteur médico-social pour l'occasion.

Informations au village santé • ©Eric Léon

Un village solidaire santé

Le but de cet événement ? Réunir en un seul et même lieu une multitude de stands d’information et de prévention, entièrement dédiés au service de la population.

Ainsi, ce ne sont plus seulement des fruits et légumes frais qui ont été proposés aux habitants, mais également des conseils et des informations précieuses pour leur santé.

Des professionnels de la santé étaient présents tout au long de cette journée spéciale. Ils ont accueilli le public dans les différents stands et ateliers, répondant à leurs questions et les guidant à travers les différentes démarches de prévention.

Parmi les services offerts, les visiteurs ont pu avoir accès gratuitement à des tests de dépistage de l’hypertension et du diabète, deux maladies chroniques fréquentes qui, lorsqu'elles sont détectées tôt, peuvent être mieux gérées et contrôlées.

Test pour le diabète • ©Eric Léon



La prévention des risques liés aux maladies sexuellement transmissibles a également été au cœur des préoccupations. Des ateliers d'information et de sensibilisation ont été mis en place pour promouvoir les comportements responsables et préventifs.

Affluence au village santé solidarité du 17 mai à Saint-Laurent • ©Eric Léon



L'initiative du LION’S club de Saint-Laurent est louable. En transformant le marché central en village santé solidaire, l'association a créé un espace unique où la santé et le bien-être de la population sont devenus les produits phares. Il est clair que cette démarche de sensibilisation envers les problématiques de santé publique est plus que nécessaire. Il ne reste plus qu'à espérer que cette initiative sera renouvelée dans les communes voisines.