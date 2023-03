Saint-Laurent-du-Maroni : succès populaire pour la fête du poisson

La fête du poisson a battu son plein au village chinois à Saint-Laurent du Maroni samedi dernier. Concours de pêche à la ligne, concours de blaff, concours du plus fin glouton, la population était invitée à vivre un moment de fête dans un quartier populaire connu comme un lieu de vente du poisson mais dans des conditions difficiles. L'enjeu est de redorer l'image de ce lieu.

Terrence Moy/CL •

Ils ont entre 10 et 15 ans et ont participé au concours de pêche à la ligne pour cette journée particulière au village chinois à Saint-Laurent du Maroni... C'était la fête du poisson ce samedi et pour l'occasion les jeunes ont essayé d'appliquer les conseils des adultes pour gagner le concours.

Ils avaient 3h pour pêcher le plus de poisson possible, mais avec la marée basse, il n'y a pas eu de pêche miraculeuse.

Savoir cuisiner le poisson

Un peu plus loin, 7 candidats ont participé au concours du meilleur blaff d'acoupa de mer ou de rivière au choix. Le public a joué le jeu en se rassemblant autour des candidats. Le principe était simple : tout le monde faisait partie du jury, il suffiisait de goûter et de noter les plats.

Chacun ses goûts et ses préférences. Le blaff à la Saint-Laurentaise se mange sans mayonnaise selon certains candidats. Mais chacun aura trouvé son compte.

Le village chinois, un lieu de vente de poisson à structurer

Au village chinois, la vente de poisson se fait tous les jours, sous des abris en bois ou le long de la route même lorsque le soleil est à son zénith. Les structures adaptées manquent tout autant que les pêcheurs légaux dans ce quartier. C'est une situation qui perdure depuis des années, une poissonnerie a vu le jour juste à côté; il y a quelques mois. Mais seul équipement du genre, ce commerce ne pourra pas suffire à tous ceux qui vivent de la pêche.

La ville de Saint-Laurent a des projets de développement de la filière pêche. En particulier dans ce quartier, encore en phase d'études.

En attendant, c'est l'association du village chinois qui a innové par cette journée. L'événement a obtenu un vrai succès populaire et s'est achevé, en beauté, avec le concours très apprécié du plus fin glouton.