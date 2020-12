Téléthon 2020: les pompiers récoltent des dons au marché de noël de Saint-Laurent

Tous les moyens sont bons pour solliciter des dons. Les pompiers de saint Laurent du Maroni ont arpenté les allées du marché de noël de la capitale de l’Ouest pour récolter les dons des visiteurs.



Karl Sivatte •

Le public a fait preuve de générosité en faveur de l'AFM avec la sollicitation des pompiers de St-Laurent-du-Maroni.

L’important c’est de pouvoir faire un petit geste. Qu’importe le montant, l’important c’est de donner

saluer cette belle solidarité qui s’exprime à travers le Téléthon. Tout le monde n’a pas la chance d’être en bonne santé donc tendre la main, donner quelques pièces et faire preuve de solidarité me semble tellement logique…

Sur le marché de Noel, la présence des pompiers urnes à la main et sollicitant les visiteurs est devenue habituelle tant les hommes du secours ont pris l’habitude depuis longtemps de contribuer à la collecte de fonds pour le Téléthon. Avec l’affluence et l’attrait pour ce marché, c’est une quasi-assurance de pouvoir convaincre les passants de faire preuve de générosité.Pour les pompiers, le temps de l’échange est important et ce type d’actions est aussi une occasion de parler de leur métier, leurs interventions. Et c’est aussi une situation plus simple pour obtenir des dons qui peuvent aller de quelques pièces à des sommes plus conséquentes…disenten chœur qui sont à l’unisson pour soutenir l’AFM, l'Association française contre les myopathies pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies génétiques raresPour les pompiers de saint Laurent, se mobiliser aux côtés des bénévoles de l’AFM Guyane, est naturel et fait partie de la belle chaîne de solidarité notamment avec les enfants malades et leurs familles.Parmi les belles rencontres de ce marché de noël, il y a cette petite fille qui sourire dissimulé derrière son masque n’a pas hésité àQuand on dit que la parole des enfants est souvent empreinte de sagesse quand il faut parler de problèmes de société…