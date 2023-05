Tensions à Saint-Laurent-du-Maroni : la maire, Sophie Charles sort du silence et appelle à l'apaisement

Deux jours après une vague de tensions dans le quartier des écoles de Saint-Laurent-du-Maroni, la Maire Sophie Charles sort du silence. Elle condamne fermement les violences, appelle à l'apaisement et exprime son soutien à la Croix Rouge et aux forces de l'ordre.

Eric Léon •

Sophie Charles, Maire de Saint-Laurent-du-Maroni, réagit trois jours après le début de tensions et de violences dans le quartier des Lotissements des Écoles de la ville. Pour rappel, un quadragénaire du quartier est décédé lors de son interpellation par les gendarmes le mercredi 24 mai. Un fait dramatique qui a soulevé la colère de certains habitants.

Dans son appel solennel, elle a demandé à la communauté de retrouver le calme et l'apaisement.

La Maire a condamné fermement ces actes de violence, notamment un incendie volontaire qui a touché les locaux de la Croix Rouge. Mme Charles a souligné le rôle crucial de cette organisation dans l'aide aux personnes les plus vulnérables de la communauté.

Sophie Charles et le conseil municipal ont également exprimé leur soutien aux forces de l'ordre et aux pompiers de la ville, confrontés à une situation plus complexe à la suite de ces tensions.

La municipalité a transmis ses condoléances à la famille affectée par l'événement tragique qui a suscité ces tensions.