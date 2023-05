Tensions à Saint-Laurent-du-Maroni : le Préfet de Guyane évalue les dégâts suite à l'incendie des locaux de La Croix-Rouge

Suite aux récents troubles survenus à Saint-Laurent-du-Maroni, marqués par le tragique décès de Charlose Paukale, Thierry Queffelec, le Préfet de Guyane, a effectué une visite sur site dimanche après-midi. Le quartier des Lotissements a connu des dégradations significatives, notamment l'incendie des locaux de La Croix-Rouge durant la nuit de vendredi à samedi.

Eric Léon •

Thierry Queffelec, le Préfet de Guyane, s'est déplacé à Saint-Laurent-du-Maroni ce dimanche après-midi pour évaluer l'ampleur des dommages engendrés par les troubles qui perturbent la ville depuis jeudi dernier. Ces actes de violence ont éclaté à la suite de la mort tragique de Charlose Paukale, un événement qui a fortement affecté la communauté locale.

La ville, fait face à une situation tendue. Des marques de dégradations sont particulièrement visibles encore dans le quartier des Lotissements des Écoles. Parmi les cibles des émeutiers, les locaux de l'association humanitaire La Croix-Rouge ont été délibérément incendiés dans la nuit de vendredi à samedi.

Des solutions pour une reprise rapide des activités de la Croix rouge

Lors de sa visite, le Préfet Thierry Queffelec s'est entretenu avec les responsables de La Croix-Rouge présents sur les lieux. Il a exprimé sa solidarité envers cette institution emblématique qui œuvre pour les plus démunis. Les dégâts causés par l'incendie sont considérables, mettant l'association dans une situation de précarité. Des mesures sont actuellement en cours pour permettre une reprise rapide des activités et de l'aide apportée à la population locale.

Face à ces troubles, les autorités locales et les forces de l'ordre intensifient leurs efforts pour rétablir la sérénité dans la ville et garantir la sécurité des habitants. Le Préfet a annoncé la mise en place de dispositifs destinés à assurer la protection des biens et des personnes.

Les habitants de la ville espèrent que cette visite du Préfet et les mesures engagées contribueront à l'apaisement des tensions et favoriseront un retour à la normalité dans cette cité durement éprouvée par ces événements tragiques.

Une enquête est en cours pour identifier les responsables de ces actes de violence et de l'incendie volontaire.