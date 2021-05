Parcoursup : l'inquiétude des candidats au baccalauréat après les premières réponses de la plateforme d'orientation

Marie-Claude Thébia •

Mykaël est inquiet. Il veut partir après le baccalauréat faire des études en Administration économique et sociale à l’université. Or pour l’heure, la plupart des facultés ne se sont pas prononcées. Il doit encore attendre.

C’est horrible. Cette attente est insupportable, J’ai envoyé des demandes à Lille, Montpellier, Toulouse, je n’ai aucune réponse ferme. Or venant de l’outre-mer, nous devons nous organiser. Mes parents sont à la recherche d’un hébergement, mais nous ne savons pas encore où ? Il faut également acheter les billets d’avion et autres…Pour l’heure, j’ai des vœux qui ont été refusés et d’autres "en attente de place et oui si". Nous n’avons aucune certitude. Mykaël

Une année compliquée

Jeudi dernier, la plateforme Parcoursup délivrait les premières réponses aux différents vœux d’orientation émis par les élèves. Au total 931 000 candidats avaient jusqu’au 8 avril pour remettre leurs dossiers de demandes aux universités et établissements publics et privés en fonction de leur choix de formation. Les élèves sont très inquiets, depuis deux ans en effet, l’année scolaire est bouleversée en raison de la crise sanitaire. En 2020, beaucoup ont décroché en raison du confinement. Cette année, classes fermées, pour cause de coronavirus, professeurs absents, l’année scolaire a été difficile. De plus, la génération 2020-2021 est la première à expérimenter la réforme du lycée voulue par Jean Michel Blanquer le ministre de l’Education nationale. Les épreuves communes ont été annulées et remplacées par le contrôle continu. Une nouvelle formule du bac avec une épreuve reine finale, le grand oral. Un processus inédit qui accentue la pression des élèves mais aussi des parents.

Des réponses jusqu'au 16 juin

Le 27 mai dernier, était un jour particulier car censé offrir de nouvelles perspectives. Pas de panique, les élèves pourront recevoir de réponses jusqu’au 16 juin. Chaque matin, la plateforme met à jour les places qui sont libérées et envoie de nouvelles réponses. Des vœux supplémentaires peuvent être ajoutés. De nouvelles propositions peuvent être effectuées jusqu’au 16 juillet. Les établissements peuvent faire trois propositions : « oui », « en attente de place » ou « oui si ». Le candidat devra accepter ou refuser la formation dans le délai indiqué. Une fois une formation choisie, le lycéen pourra lancer l'inscription dans un nouvel établissement et ce, jusqu'au 14 juillet.

Dernière chance

Une nouvelle phase est prévue du 16 juin au 16 septembre. Les élèves doivent formuler 10 vœux dans des filières de formation où il reste des places disponibles. À partir du 2 juillet enfin et du 27 mai pour les formations sélectives : BTS, IUT, classes prépa. Les candidats déçus seront accompagnés s’ils le souhaitent par la commission d'accès à l'enseignement.