Pointe Liberté : nettoyage du site par des élèves de bac pro production horticole du lycée de Matiti

Ce 2 décembre, 17 élèves de bac pro production horticole du lycée de Matiti ont ramassé des ordures en tout genre sur la plage très fréquentée de la Pointe Liberté, à Macouria. Ce nettoyage est une initiative du lycée agricole en collaboration avec la mairie de Macouria



Ce qui m'a marqué ce sont les ketchup en verre et les mayonnaises... je me demande comment cela a pu arriver à la plage ... quand même! C'est une plage, on n'est pas à côté d'un restaurant où quelque chose d'autre...

Une grande partie à l'entrée de la plage ou là cela va être plus des barbecues donc on trouve beaucoup de canettes, des assiettes en plastique etc qui ne sont pas recyclables ... Sur cette partie là, c'est plus les retours de la mer et cela va être aussi des bouteilles en verre et en plastique

Nous voulons que la Guyane ait une bonne image pour montrer que nous aussi nous avons des valeurs. Tout le monde peut aider, avoir un esprit d'équipe pour avoir une Guyane meilleure.

La Pointe Liberté, à Macouria, un petit paradis devenu au fil des ans une décharge à ciel ouvert. Epaves de bateaux échouées notamment à l’entrée du site, des monceaux de déchets et des carcasses de voitures.Lors d’un repérage dans la commune, les élèves du lycée agricole de Matiti ont choisi la pointe Liberté pour mener une action de nettoyage. Ils y ont ramassé toutes sortes de détritus témoigne Galomé, élève de terminale Bac Pro Conduite Production Horticole :Les élèves sont répartis en équipes : une pour le tout venant, d’autres pour le verre et le recyclable explique Mikaël Le Gloahec, enseignant-animateur en éducation socio-culturelle au lycée agricole de Matiti :Les jeunes arrachent un vieux vêtement, enfoui dans le sable, au fil de l’opération, une conviction les usagers de la plage doivent changer de comportement.Les élèves prennent des photos des différents types de déchets ramassés. Une action valorisante pour le site et pour les jeunes. Maélice, élève de terminale Bac Pro Conduite Production Horticole :Une quinzaine de sacs a été ramassée. Ils seront triés dans des bacs fournis par la commune,Pbeaucoup reste à faire sur la Pointe Liberté. Sur le chemin d’accès, à nouveau des monceaux de déchets et des épaves de voitures, malgré les panneaux d’interdiction.