La police découvre une cache d’armes dans une cité de Cayenne

Les policiers de Cayenne communiquent aujourd’hui sur leur Facebook, après une saisie d’armes. C’est en intervenant en soutien à un bailleur social, que policiers sont tombés sur une cache d’armes clandestine, un individu a été interpellé.



Karl Constable (source : police) •

Le 15 juillet 2020, les policiers du STSP (Service Territorial de la Sécurité Publique) interviennent en assistance d’un bailleur social, pour l’ouverture d’un local technique dans une cité de Cayenne.

Manifestement, les policiers semblent déranger, puisqu’ils sont alors la cible de jets de pierres et de bouteilles de la part d’un groupe d’une vingtaine de jeunes qui tentent de les empêcher d’accéder au bâtiment.



Après un retour au calme après la dispersion du groupe et l’interpellation de l’un d’eux, les policiers découvrent quatre fusils de calibre 12 dissimulés dans le réduit en question.



Les armes sont en cours d’analyse et l’interpellé a fait l’objet d’une garde à vue à l’issue de laquelle il a été déféré devant l’autorité judiciaire.