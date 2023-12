Port de l’uniforme à l'école: Une première expérimentation dès 2024 dans plusieurs villes de l’hexagone

En 2024, dans l’hexagone sera lancée l’expérimentation du port de l’uniforme en milieu scolaire de la maternelle au lycée. Plusieurs villes se sont déjà portées volontaires.

Parmi les annonces concernant la réforme de l’éducation nationale est revenue la question du port de l’uniforme. Le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal entend bien rétablir davantage de formalisme au sein des établissements scolaires et donc imposer le port d’un uniforme.

Une question qui fait débat depuis des décennies. L’objectif du gouvernement est de recréer un sentiment de cohésion et d’unité, gommer les différences sociales et rehausser le niveau de sécurité.

Le gouvernement prévoit un kit à 200 euros pour cinq polos, deux pulls et deux pantalons par enfant. Les familles n’auront pas à débourser cette somme qui sera prise en charge par l’état et les collectivités territoriales. Il y aura moyen de personnaliser ces tenues localement avec un écusson par exemple.

Les établissements tests devront faire valider ce projet en conseil d’administration. L’expérimentation dont la durée n’a pas été communiquée fera l'objet d’un rapport d’évaluation complet.

Des tenues uniformes depuis les années 80 en Guyane

En Guyane, les tenues uniformes ont été imposées dans les années 80, d’abord dans les collèges puis dans les écoles maternelles et primaires mais pas dans les lycées. Il se pourrait, peut-être, que cela soit mis à l’ordre du jour comme dans l’hexagone.

Interrogé sur ce sujet, un responsable d’établissement se prononce pour l’application de ce principe au collège : « Il ne s’agit pas d’un vrai uniforme en Guyane mais plutôt d’un code couleur pour les collégiens comme pour les élèves du primaire. Je trouve que cela gomme, un peu, les disparités sociales et cela permet d’identifier facilement les élèves lorsqu’ils sont à l’extérieur. Mais je ne pense pas qu’il faille l’appliquer au lycée, cela uniformise trop. Les élèves sont plus grands et il faut qu’ils deviennent autonomes et apprennent la différenciation. »

Pour Robert Sebas, ancien directeur d’école en Guyane, cela semble une bonne chose d’aller dans le sens de l’unité et respect de l’école que l’enfant fréquente mais, cela, selon lui, ne gomme pas les différences sociales : « Cela me semble bien que cela vienne officiellement du gouvernement même si cela ne pas régler tous les problèmes. Et j’ajoute que ces uniformes doivent être donnés aux parents comme cela se fait dans les autres pays. Qu’on y revienne officiellement, oui je suis d’accord ! »

Petite histoire de l’uniforme scolaire

L’uniforme a fait son apparition au XVIème siècle dans les écoles caritatives. C’est en 1802 qu’il apparaît en France sous Napoléon, dans les lycées, où impose un uniforme qui se rapproche de la tenue militaire.

En 1968 après la crise sociale du mois de mai, tout est remis en question. Il n’est plus question de porter un uniforme dans les écoles publiques mais il est maintenu dans les écoles privées.

Dans les années 2000, il y aura des tentatives de restauration du port de l’uniforme à l’école toujours dans un esprit d’égalité sociale. C’est un thème qui revient souvent dans le débat politique sans qu’il y ait eu un volontarisme très affirmé.