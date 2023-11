Premier grand gala de solidarité de l’Adapeï organisé ce 2 décembre

Dans le cadre de la Semaine Européenne de l'Emploi des Travailleurs en situation de Handicap et de la Journée Internationale du Handicap du 3 décembre, l’Adapei a décidé d’organiser une manifestation fédératrice. Elle va se tenir ce 2 décembre au restaurant de l’Université de Guyane. Il s’agit d’un grand Gala de solidarité pour 300 convives.

Une belle idée pour sortir de l’ombre les personnes souffrant d’un handicap : un Gala de solidarité, le 2 décembre au restaurant universitaire.

Objectif : sensibiliser le plus grand nombre sur le handicap et le vivre ensemble et valoriser toutes les actions menées en faveur de l’inclusion.

Solidarité, maître mot de cet événement

C’est bien volontiers que les chefs de l’association Toques Guyanaises se sont joints à ce projet tout comme les comme les artistes qui ont joué le jeu de mettre aux enchères quelques-unes de leurs œuvres.

Prendre conscience que le handicap existe en Guyane. Œuvrer à l’inclusion des personnes souffrant de handicap, souvent ignorées et mises de côté.

Ce gala est l’occasion de les mettre en lumière et d’interpeller la société entière sur la problématique de la différence. Certains pensionnaires de l’Adapei (Association départementale de parents et amis de personnes handicapées) coachés par des artistes de la place ont, ainsi, pu révéler leurs talents cachés.

Sublimer nos différences

Valoriser les savoir-faire dans les domaines de l’art et de la gastronomie, un challenge relevé par l’association Les Toques Guyanaises qui rassemble la nouvelle vague de chefs guyanais qui ont accepté très naturellement d’apporter leur participation. Ils vont travailler avec les fruits et légumes fournis par l’Esat (Etablissement spécialisé d’aide par le travail) installé sur 50 hectares à Matiti. Bien sûr, Ces cuisiniers vont sublimer cette matière première. Pour cela ils seront accompagnés des équipiers de cuisine de l’Adapei, ces derniers s’étant spécialement préparés à donner le meilleur d’eux-mêmes. Objectif : satisfaire les 300 convives attendus au restaurant universitaire.

Préparatifs pour le gala de solidarité de l'Adapei • ©DR

Cette soirée sera animée par Orlane Jadfard et AnKlod Daniel, des artistes chanteuses accompagnées de leur formation respective.

37ans au service du handicap

Le directeur général de l’Adapei, Blaise Joseph-François, nous en dit plus sur cette structure :

« L’Adapei est une association de parents qui a été créée en 1985 par l’actuelle présidente d’honneur, Claire Caristan, pour accompagner d’abord leurs enfants en situation de handicap et ensuite les adultes. Depuis, nous avons développé 23 établissements médico-sociaux répartis sur tout le territoire et qui accompagnent au quotidien 650 usagers bénéficiaires de nos services. Pour les encadrer, 200 salariés qui œuvrent au quotidien et interviennent dans nos quatre grands domaines d’intervention : l’accompagnement à l’autonomie, l’accompagnement à l’insertion professionnelle, l’accompagnement des personnes autistes et l’accompagnement à l’hébergement. Nous sommes aussi présents dans des groupements de coopération pour faciliter les interventions dans l’intérieur de la Guyane, là où il est difficile d’y aller seul. »