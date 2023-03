Qui sera le meilleur oiseau chanteur ? Une cinquantaine de canaris participent au concours de chants de l'association Canari Passion 973

Dimanche 26 mars, l’association Canari Passion 973 organise une manche du concours du championnat de chants Canari 2023. Depuis le début de l’année, chaque mois, une cinquantaine d’oiseaux se disputent le titre de « meilleur chanteur ».

Marie-Claude Thébia •

Concours Canari Passion 2023 • ©FB Association Canari Passion 973

Depuis qu’il a découvert le chant mélodieux du canari, Karl R., ne se lasse pas. Au départ, il n'avait qu'un oiseau, aujourd'hui, il se retrouve avec trois canaris. Il les a choisis avec beaucoup de soin. C'est important. Le canari n'aime pas être seul. Karl R reste des heures à écouter leurs chants mélodieux, modulés, à les observer, à tenter de les apprivoiser. Il est persuadé d'avoir tissé des liens.

Depuis que j’ai découvert les canaris, j’éprouve une véritable passion. Je trouve qu’ils ont un chant très mélodieux, très puissant. Je m’assieds et je les écoute à tour de rôle. Je suis sûr qu’ils me reconnaissent car quand je rentre du travail ils chantent. Je les promène, m’occupe d’eux. Ils me détendent. Je ne participe pas encore au concours mais pourquoi pas ? Karl R. passionné de canari

De plus en plus d'adeptes

Un canari • ©DR

Ils sont nombreux, comme lui à avoir succombé au chant mélodieux du canari. Le canari (Serinus canaria), est un oiseau d’ornement très facile à élever. Il appartient à la famille des Fringillidés. Ces oiseaux vifs et charismatiques accompagnent l’homme depuis le XVIIe siècle, lorsqu’ils furent exportés des îles Canaries et amenés en Europe par des marins espagnols. Leur prix était alors prohibitif et, dans n’importe quelle cour, leur présence était un symbole de richesse et de pouvoir.



Des concours de chants

Concours Canari Passion 2023 • ©FB association Canari Passion 973

Certains sont élevés pour participer à des concours. La sophistication des timbres de ce petit animal a favorisé l’émergence de diverses sociétés qui organisent des concours de chant avec des règles très précises. Selon le type de tonalité, on peut distinguer plusieurs variantes de canaris.

En Guyane, depuis 2016, l’association Canari Passion 973 organise des rassemblements de Cayenne à Saint-Laurent. Chaque année, les passionnés se rencontrent, et sélectionnent les meilleurs chants. L’idée est d’échanger les bons conseils, de se mesurer : des loisirs sains.

Yoann Lecurieux président de l'Association Canari Passion 973 • ©DR C’est un championnat qui a démarré le mois dernier, la 1ere étape. Cette année c’est un championnat sur 8 étapes tous les derniers dimanche du mois. Nous sommes une vingtaine de participants avec une cinquantaine de canaris. C’est un duel de canaris, sur un piquet et les points sont comptabilisés comme cela. L’association a été créée en 2016. En 2015 avec les membres de l’association, on s’est rendu compte qu’il y a avait beaucoup de canaris en Guyane et on s’est dit pourquoi pas. Même les propriétaires de picolettes ont des canaris chez eux. Il y a plusieurs races de canaris, plusieurs couleurs, je pense que c’est ce que les gens aiment, il y a 250 espèces de canaris. Certains participants au concours font de l’élevage et de la reproduction. Chaque année, il y a de nouveaux participants, des hommes des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Cela attire du monde. (…) Le bilan est très positif. Nous nous voyons tous les mois, nous sommes devenus une famille. Yoann Lecurieux membre de l'association Canari Passion 973

Concours Canari Passion 2023 • ©FB Association Canari Passion 973

Une seule animalerie en Guyane propose des canaris. Les aficionados, chaque mois, succombent à leur passion en raison d'arrivages réguliers. Le canari est très simple à élever et peut vivre jusqu'à 15 ans.

Le concours Passion Canari 2023, commence à 8h ce dimanche 26 mars, au kiosque de la cité Zéphyr à Cayenne.