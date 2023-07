Rappel à l'ordre solennel du Maire de Macouria à l'égard de cinq de ses administrés

Partager :

Cela a eu lieu dans le cadre de la prévention et la lutte contre la délinquance. Ce mardi, le maire de Macouria et ses partenaires avaient organisé une 5ème session de rappel à l'ordre à destination de cinq de ses administrés. L'objectif étant de leur rappeler leurs obligations avant que ceux-ci ne fassent l'objet d'une convocation devant la justice pour des faits plus graves.

Plus question de laisser passer des incivilités récurrentes de la part de certains administrés de la commune de Macouria. Ce 25 juillet, en mairie, devant les gendarmes, le bailleur social, la Siguy, et les personnes incriminées, Gilles Adelson, le maire de Macouria a rappelé solennellement les règles du bien vivre ensemble à cinq de ses administrés.

Une admonestation qui empêchera, peut-être, la poursuite d'une conduite répréhensible et ramènera à la raison les personnes convoquées.

Un appartement devenu insalubre par manque d'entretien, cet autre locataire qui a installé un poulailler dans son jardin, ce garçon qui commet des incivilités couramment. Pour le maire cette mesure était nécessaire : Gilles Adelson, maire de Macouria • ©Guyane la 1ère " Mieux vaut aller dans cette instance dialogue car, parfois, ce sont des délits qui sont mineurs et des faits qui sont reprochés qui peuvent être résolus de la façon la plus pacifique possible..." Les personnes concernées participeront à des ateliers qui les aideront à devenir des meilleurs citoyens. À noter : Le rappel à l’ordre est un outil à la disposition du Maire destiné à apporter une réponse rapide et souple à des faits non délictuels de nature à entraîner un trouble au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité. C'est un dispositif prévu à l'article L.132-7 du code de la sécurité intérieure.

