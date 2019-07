Extrait du journal télévisé :

Après une minute de silence les participants ont manifesté de la station essence route de Montabo au Consulat du Brésil. Dans la manifestation organisée par l'association Jeunesse Autochtone de Guyane, était présent des anonymes, des politiques et l’association Or de Question.C’est en début de semaine qu’on a appris le meurtre par des garimpeiros du chef Wayapi. Depuis l’élection de Jaïr Bolsonaro, à la tête de l’état brésilien, les territoires autochtones sont de plus en plus contestés par les agriculteurs et les chercheurs d’or.