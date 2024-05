Réaménagement de la Matourienne : les travaux se feront le matin à partir du 21 mai

Partager :

Avis aux usagers de la Matourienne. À compter du mardi 21 mai, les travaux d'enrobé actuellement réalisés de nuit au niveau du carrefour du centre pénitentiaire et du centre d’incendie et de secours de Rémire-Montjoly débuteront à 8h00. Pour cause, les pluies devraient être moins fortes en journée dans les jours à venir, explique la Collectivité Territoriale de Guyane.

La CTG annonce un changement de programme au sujet du réaménagement de la RD4, appelée La Matourienne. Les travaux, initialement réalisés de nuit, se feront le matin dans les prochains jours. C'est "en raison des prévisions météorologiques des prochains jours indiquant des pluies moins fortes en journée", annonce la collectivité dans un communiqué. Et de poursuivre : "à partir de 8h00, ils concerneront le côté droit de la chaussée dans le sens Rémire - Matoury, afin d’impacter le moins possible les usagers se rendant à Cayenne pour travailler. Le côté gauche de la chaussée sera, lui, impacté dans le sens Rémire vers Matoury en fin de matinée." La Matourienne (RD4) en travaux • ©Thierry Vivies L'accès au centre pénitentiaire et à la caserne de pompiers ne sera pas impacté.

