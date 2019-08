Régina : la rentrée se prépare dans l'unique école de la commune

C’est le grand nettoyage au groupe scolaire Maurice Léanville de Régina. Atsem en maternelle, Rosanna a installé des rideaux propres dans la bibliothèque. Une tâche parmi bien d’autres

Rosanna Anica, Assistante Maternelle (ATSEM) à l’école Maurice Léonville de Régina s'active car il y a encore beaucoup de choses à ranger

Iranir nettoie les lits pour la sieste de tout-petits. A Régina, la population scolaire stagne ou baisse. On a donc de la place pour les enfants de moins de trois ans confirme Iranir Perlet, assistante maternelle (ATSEM) à l’école Maurice Léonville de Régina :

"Dès que l'enfant est propre, il est scolarisé à 2ans et demi"

169 enfants sont attendus à la rentrée, de la maternelle au CM2. Une nouveauté cette année : le dédoublement d’une classe de CP. La 2ème salle est presque prête.

Chaque classe de CP accueillera 10 élèves. Reste à remettre à neuf l’école élémentaire, dégradée en plusieurs points, notamment la toiture. Yvette Labonté, 3ème adjointe au maire, chargée des affaires scolaires précise que la réhabilitation se fera en deux phases et tout devrait terminé pour la rentrée de 2020.

Coût de l’opération : 1 million d’euros. La mairie a sollicité l’Etat pour boucler le financement