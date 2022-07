Rémire-Montjoly : démantèlement d'un squat à la cité Arc-en-ciel

Dans un squat de la cité Arc en Ciel à Rémire-Montjoly près de 20 mobil home ont été enlevés hier matin. Une opération de lutte contre l’habitat indigne menée par la municipalité. L'action a été préparée pendant plusieurs mois pour éviter les troubles et l'incompréhension des occupants.

Jocelyne Helgouach/CL •

C’est un lieu qui était squatté depuis des années Chemin Morne Coco. Visible depuis la route, une vingtaine de containers délabrés abritaient environ 30 personnes dans des conditions indignes. Elles vivaient sans eau, sans toilette au milieu d’un tas d’ordures. Hier matin, les camions ont procédé à l’enlèvement des mobil homes puis les employés municipaux ont terminé l’opération en nettoyant la zone. Les squatteurs étaient déjà partis. La municipalité de Remire Montjloy avait préparé l’opération depuis plusieurs mois.

Depuis 2015, la mairie payait à un bailleur social la location pour ces mobil homes squattés. Il n'était plus possible de poursuivre ces paiements à la charge de la municipalité.

Le maire, Claude Plénet, veut aller plus loin. Jouxtant ce site, un garage est installé sur un terrain de la Collectivité Territoriale de Guyane. Il ne dispose d’aucune autorisation et pourtant il exerce au vu et au su de tous depuis des années. La forêt aux alentours porte les traces de son activité professionnelle illégale, on y trouve les déchets et batteries de voitures jetés depuis des années.

Le site squatté a donc été nettoyé et vidé de presque tous ses occupants. Mais deux hommes occupent encore 2 mobil homes. Ils sont tous les 2 âgés, français et tentent de survivre comme ils le peuvent. Isai, 59 ans, vit du RSA et de petits jobs. La municipalité va l'accompagner afin qu'il soit relogé dans des conditions plus dignes.