Rémire-Montjoly : la « Ludothèque Bleu Pistache » célèbre ses 25 ans d’existence

C’est une des plus anciennes ludothèques de Guyane, créée en 1998, la Ludothèque Bleu Pistache » fête ses 25 ans d’existence. Ce samedi 25 mars à 11h, les membres de l’Association Espace Enfant vont présenter leur projet « Jouer tout simplement ». L’événement se passe au Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (C.L.A.E.) rue des frères Farlot à Rémire-Montjoly.

Créée par l’Association Espace Enfant, la «Ludothèque Bleu Pistache» a ouvert en février 1998 dans la cantine de l’Ecole Maternelle Elvina Lixef à Rémire. C’était une première dans l’île de Cayenne. Les membres fondateurs sont trois femmes, Dominique Boisdron, présidente, trésorière, Joëlle Chandey et secrétaire Corinne Mazaev. Des passionnées bénévoles qui ont, notamment, constitué le fond de jeux de plateaux et fait évoluer la structure durant les premières décennies. Près de 200 familles fréquentaient les lieux. L’association souhaitait aussi développer d’autres activités centrées sur la parentalité. Des groupes de paroles étaient organisés entre parents à la ludothèque avec une psychologue. L'action s'est prolongée dans deux collèges avec des adolescents.

Depuis septembre 2005, la ludothèque se trouve au Centre de Loisirs associé à l’école (C.L.A.E.) rue des Frères Farlot à Rémire.

« Nous voulons que la ludothèque soit un espace ressource pour tous et intergénérationnel »

Pascale Poncelet est l’actuelle présidente l’association qui gère la Ludothèque Bleu Pistache. En fonction depuis 4 ans, elle souhaite redynamiser la structure qui a souffert durant la période covid et était à bout de souffle financièrement. Heureusement, l’obtention de financements de la CAF, de la Jeunesse et des sports a permis de combler le déficit et même d’employer une personne, 20h par semaine. Cela a relancé les activités pour la petite enfance. A l’heure actuelle, l’association compte une centaine de familles adhérentes.

Il s’agit maintenant de pérenniser cette fréquentation et même de l’augmenter. La ludothèque est un lieu de détente où les parents, libérés des contraintes peuvent se consacrer entièrement à leurs enfants, un espace de socialisation favorisant l’intégration par le jeu rappelle la présidente :

« La ludothèque existant depuis 25 ans, nous avons un bon fond de jeux, 1200 environ. Et depuis 2 ans nous mettons 1000 euros par an pour en acheter de nouveaux. Les adhérents viennent jouer en famille mais peuvent aussi emprunter des jeux ( deux par famille) avec leur carte de prêt. Parallèlement, nous essayons aussi de répondre à des appels à projets subventionnés ce qui nous permettrait de bénéficier d’un emploi pour 35h hebdomadaires. Parmi nos actions, nous souhaitons intervenir régulièrement et gratuitement pour les familles vulnérables… Nous voulons que la ludothèque soit un espace ressource pour tous et intergénérationnel ». Pascale Poncelet, présidente de l'Association Espace Enfant

L’association a la volonté de jouer son rôle d’intégration sociale à tous les niveaux et s’intéresse aux enfants en situation de handicap. Ainsi, en séance privative, elle reçoit une fois par semaine et pendant une heure, une classe d’enfants autistes. La ludothèque accueille aussi en inclusion des enfants trisomiques.

Différents tarifs sont appliqués selon les publics.