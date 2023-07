Rémire-Montjoly : la municipalité aménage la plage de Gosselin et doit aussi lutter contre les incivilités

Rémire-Montjoly : aménagement de la plage Gosselin en but aux incivilités

La plage de Gosselin située route des plages à Rémire-Montjoly est l’un des sites les plus fréquentés de la commune. Elle dispose d’aménagements et attirent les amateurs de pique-nique. Ces derniers jours, la mairie a installé de nouveaux équipements et une zone de stationnement des avancées qui n’occultent pas un manque de civisme de ma part de certains usagers.

La plage de Gosselin dispose d’un site ombragé très prisé des vacanciers. Comme tous les dimanches, Eric est venu y passer la journée avec son fils. Pour avoir une bonne place, il arrive tôt le matin en prévoyant tout : table, chaises et barbecue. Des plagistes à la recherche d'ombre sur le site de Gosselin à Rémire-Montjoly • ©Guyane la 1ère La mairie de Rémire-Montjoly a commencé les aménagements du site en 2021. Cette année, elle en a sécurisé un peu plus les accès : un deuxième pont a été construit pour les personnes à mobilité réduite et une nouvelle aire de stationnement a été créée. Cela représente 80.000 euros d’investissement pour la commune, même si la route appartient à la Collectivité territoriale de Guyane. Mais il était nécessaire d’améliorer l’accès à la plage tant pour les plagistes que pour les riverains. Un incivisme récurrent Mais le point noir de la plage reste l’incivisme des usagers. Bouteilles vides et détritus divers jonchent le sable et les 10 poubelles installées sur le site ne suffisent pas. Elles sont ramassées 2 fois par semaine, le jeudi et le lundi. Poubelle débordante un dimanche à la plage de Gosselin à Rémire-Montjoly • ©Guyane la 1ère Ce jour-là, il y a un ramassage exceptionnel prévu mais rappelle, Sylvia KOESE, directrice du centre technique de la mairie de Rémire-Montjoly : « Les personnes devraient normalement repartir avec leurs déchets mais ne jouent pas le jeu donc nous procédons au ramassage aujourd’hui… » C’est une logique que les usagers ont du mal à comprendre. Les arguments de la mairie ne les convainquent pas. Ils veulent de plus grandes poubelles et des ramassages quotidiens. Pour Claude Plenet, le maire de Rémire-Montjoly, mettre, de plus grands containers, inciterait au contraire, à jeter plus. « Ils doivent repartir avec leurs déchets, ailleurs sur les plages de Miami, de Rio où en France, en Vendée, cela n’existe pas ! » En cas de non-respect des arrêtés, les policiers municipaux peuvent dresser des contraventions, détritus, feux de camp ou chiens sont interdits sur la plage. Les amendes varient entre 38 et 135 euros. Ils sont 12 policiers pour toute la commune, particulièrement mobilisés sur les plages les week-ends à faire de la pédagogie. Les échanges avec la population se font sereinement mais dès que les policiers tournent le dos, les gens jettent les déchets. La plage de Gosselin devrait accueillir beaucoup de monde jusqu’à la fin des vacances.

En projet : la mise en place de nouvelles tables de pique-nique, des aires de jeux et de nouveaux ambulants.

