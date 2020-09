Rémire-Montjoly : une classe fermée à cause d'un élève positif à la Covid-19

Une semaine après la rentrée, un élève a été diagnostiqué positif à la Covid-19 à l'école élémentaire Eugène-Honorien à Rémire-Montjoly. L'établissement a été désinfecté mercredi matin. La classe concernée est fermée pendant quatorze jours. Pas question pour l'instant de fermer toute l'école.

Pas question de fermer l'école

" Il n'est pas question pour l'instant de fermer l'école. On ferme la classe, on la désinfecte, on ferme certains endroits aussi, où l'on sait que cet enfant a pu aller. Par exemple au niveau de l'endroit où ils prennent les repas." Jean Ganty, maire de Rémire-Montjoly

" Oui, il y a des nouveaux cas qui viennent d'arriver et puis il y en a d'autres qui vont arriver demain. et d'autres qui vont arriver après-demain. C'est pour cela que vous entendrez parler d'autres classes fermées." Docteur Claire Grenier, conseillère technique du Recteur de la Guyane

Des parents placés en activité partielle Les parents contraints de garder leurs enfants et ne pouvant télétravailler seront placés en activité partielle. Une annonce du gouvernement mercredi 9 septembre.

Ils pourront ainsi « bénéficier d'un revenu de remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail, et au plus tard jusqu'à la fin de la période d'isolement », a précisé le ministère des Solidarités et de la Santé. « Cette indemnisation pourra bénéficier à un parent par foyer, en cas d'incapacité de télétravail des deux parents et sur présentation d'un justificatif ».

L’école vide, la classe de l’élève testée positif à la Covid-19 et le réfectoire sont désinfectés. Un puissant produit toxique est dispersé dans l’air pendant que le technicien désinfecte les surfaces.Mesure du protocole sanitaire, la désinfection empêche la propagation du virus et rassure les enfants et les parents d’élèves.Des parents inquiets mercredi matin à l’annonce de la fermeture d’une classe en raison d’un cas avéré au coronavirusJeudi dernier, l’élève a fait sa rentrée normalement en classe de CE2. Mais mardi après-midi, l’enfant, qui ne présente aucun symptôme, est testé positif. La contamination serait d’ordre familial.Le protocole sanitaire est mis en place. La classe de l’élève est fermée, ses 21 camarades et ses 2 professeurs soumis à l’obligation de se faire dépister. Tous sont placés en quatorzaine.Une liste de personnes potentiellement rentrées en contact avec l’enfant est constituée et remontée au rectorat.L’école n’est pas fermée. Il faut plusieurs cas de contamination diagnostiqués pour clore un établissement.Mais d’ores et déjà, sur le territoire, depuis de début de la rentrée scolaire, la situation sanitaire évolue. D’autre cas d’élèves, d'enseignants ou de personnels testés positifs à la Covid-19 remontent aux autorités scolaires et sanitaires.A l’image de ce qu’il se passe dans d'autres régions, le rectorat se veut rassurant et affirme que toutes les mesures sont mises en places pour protéger les enfants et l’ensemble des personnels travaillant au sein des établissements scolaires.Si aujourd’hui la période d’isolement pour une personne testée positive à la Covid-19 et les contacts à risque est de quatorze jours, le conseil de défense national qui se tient vendredi pourrait changer la donne et réduire cette période.