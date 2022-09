Rentrée des classes : 10 000 élèves attendus à Cayenne

La rentrée des classes, c’est aujourd’hui ! A Cayenne, plus de dix mille élèves doivent reprendre le chemin de l’école. Selon les élus, la grève du personnel municipal ne devrait pas empêcher la rentrée.

Laurent Marot/MCT •

La rentrée des classes, c’est aujourd’hui ! A Cayenne, plus de dix mille élèves doivent reprendre le chemin de l’école. Selon les élus, la grève du personnel municipal ne devrait pas empêcher la rentrée. Deux bémols à noter. Près de 350 enfants rentreront plus tard en raison de retards dans la livraison du mobilier scolaire. Et la cantine reprendra seulement la semaine prochaine.

Rentrée sans cantine

Rentrée normale à l’horizon, selon Myrtha Cattier, adjointe à la maire de Cayenne, chargée des affaires scolaires. La grève du personnel municipal en cours n’empêchera pas la rentrée, selon l’élue. Plus de dix mille élèves sont attendus, sans cantine pendant au moins une semaine, car la cantine centrale déplore un retard de livraison de pièces à renouveler sur du matériel de cuisine. La restauration devrait reprendre le 12 septembre dans les écoles, informe la mairie.

Par ailleurs, 344 enfants de maternelle devront attendre le 15 septembre pour aller à l’école. La faute là aussi à des retards dans des livraisons, de mobilier scolaire cette fois-ci, car il s’agit de nouvelles classes. Sont concernées, toutes les maternelles de l’école René Barthélémi, 4 classes à Vendôme, 2 à Léodate Volmar et une à Dorville Léonço…

Des travaux

Enfin, la mairie a investi plus d’1 million 500 euros dans des travaux de réfection des 32 écoles de Cayenne, la plupart sont terminés, assure la commune. Il restait encore ce dimanche des ouvriers dans certaines écoles. Mais rien qui empêche la rentrée des élèves, rassure Erick Saha, l’élu en charge du dossier. Restent des finitions ou des travaux qui ne devraient pas empêcher la rentrée. A l’école René Barthélémi, une partie de la cour attend encore son revêtement…

A l’école de la Roseraie, des travaux ont été menés sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Il s’agit d’éviter que l’établissement soit inondé lors des fortes pluies, ce qui s’est produit en mars…