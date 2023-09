Rentrée scolaire 2023 : l’académie de Guyane compte désormais 90 762 élèves

90 762 élèves sont attendus dans les différents établissements de l’académie de Guyane, un chiffre important qui témoigne de la vitalité démographique de la Guyane. Ils étaient 87 327 à la rentrée 2022. Cela représente une augmentation de l’effectif de 3,78%. Mais la mission d’éducation demeure un véritable challenge pour sur le territoire guyanais confronté à des difficultés récurrentes dont, la principale, est le manque d’enseignants.

Catherine Lama •

Le recteur de Guyane, Philippe Dulbecco, les syndicats de l’académie ont fait leur rentrée devant la presse et à des degrés divers, n’ont pas manqué de souligner les obstacles à surmonter. Pour les syndicats, le nouveau ministre de l’Education nationale doit venir sans tarder se rendre compte de la situation guyanaise au bord de la rupture.

Une population scolaire en constante augmentation depuis 10 ans

Les chiffres clés de cette rentrée 2023 sont impressionnants et encore plus quand ils sont comparés à ceux des académies de Martinique et Guadeloupe.

Désormais, en Guyane, sont répartis entre différents établissements des communes du primaire au secondaire 90 762 élèves. Ils étaient 87 327 à la rentrée 2022, cela représente 3 435 élèves de plus.

Dans le 1er degré, l’effectif des écoliers a augmenté de 12% en 10 ans, il est de 49 650 élèves. Pour le second degré, l’augmentation est presque le double, 21% sur les dix années écoulées, il y a 40 644 collégiens et lycéens.

Ces élèves sont répartis dans 236 écoles et établissements scolaires : 183 écoles, 37 collèges dont deux nouveaux à Saint-Georges et Saint-Laurent et 14 lycées dont 3 privés.

Pour encadrer cette population scolaire, l’académie dispose de 9 981 personnels dont 6 709 personnels enseignants.

Pour rappel, les taux de réussite aux examens sur l’année écoulée étaient de : 81,2% pour le DNB (diplôme national du brevet) 86, 2% au baccalauréat général, 84,2% au baccalauréat technologique et 65,9% pour le baccalauréat professionnel

Actuellement, la population guyanaise est estimée par l’Insee à 301 099 habitants. Pratiquement un tiers de la population est scolarisé.

Mais n’oublions pas que dans ces chiffres ne sont pas intégrés, les enfants qui ne vont pas en classe, notamment par manque de places, ils seraient plus de 10 000.

Quelques éléments d’information sur les académies de Martinique et Guadeloupe

Des effectifs scolaires en constante baisse en Martinique et qui se maintiennent en Guadeloupe. (Chiffres 2022)

Ainsi la Martinique comptait 66 507 élèves en 2022 répartis dans 308 établissements scolaires publics et privés.

L’académie a perdu 13 573 élèves entre 2010 et 2022 soit un pourcentage négatif de 33% avec, notamment, un transfert des élèves du secteur public au privé dans le premier degré. Dans le second degré, la baisse atteint 19,10 % des effectifs.

La population martiniquaise est de 347 686 personnes.

En Guadeloupe, ils étaient 86 027 élèves en 2022 pour 375 établissements scolaires publics et privés avec 40 793 enfants pour le 1er degré et 45 234 pour le second degré, répartis dans 289 écoles, 52 collèges et 34 lycées.

L’académie emploie 10 595 personnels dont 7 099 enseignants.

La Guadeloupe compte 375 845 habitants.