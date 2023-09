Rentrée scolaire : les élèves de l'école Eliette Danglades accueillis par les célèbres personnages "Monsieur - Madame"

La rentrée des classes, c'est ce 4 septembre 2023 en Guyane. Les élèves et leurs parents découvrent ou redécouvrent l’environnement scolaire.

Cette année, à l'école Eliette Danglades à Cayenne, l’équipe pédagogique a voulu créer un accueil original autour du thème Monsieur-Madame. Des personnages créés en 1971 par l’auteur britannique Roger Hargreaves et tirés d'une série de livres pour enfants.

Rentrée et accueil des élèves sur le thème Monsieur-Madame

Ce projet, proposé par un enseignant lors d'une réunion sur la rentrée, repose sur trois axes principaux :

L'objet, c'est de présenter l'unité de l'équipe et de montrer que nous allons travailler dans une ambiance sereine, joyeuse, bienveillante et que les parents sont invités à entrer dans l'école et à travailler avec nous.