Rentrée scolaire : la livraison des manuels scolaires des 2ndes et des 1eres retardée

Livraison retardée

Les manuels scolaires des lycéens manquent à l'appel

A dix jours de la rentrée scolaire, certains manuels manquent toujours en librairie. Cela concerne les ouvrages demandés dans les lycées. La réforme du baccalauréat a obligé les éditeurs à renouveler l’offre en livres scolaires.La rentrée scolaire approche. C’est le temps des achats en fournitures mais aussi en livres scolaires. Cette année du fait de la réforme du baccalauréat, les éditeurs ont du éditer de nouveaux livres correspondant mieux aux méthodes pédagogiques et aux programmes scolaires inhérents au nouveau bac. Résultat : un retard important enregistré dans la livraison des manuels scolaires du lycée.Ils seront disponibles mi-septembre bien après la rentrée des lycéens. Ce n’est pas un problème limité à la Guyane. Les éditeurs ont du mal à suivre le rythme de la réforme du baccalauréat et n’ont pas pu fournir dans les temps tous les nouveaux ouvrages de seconde et de première.