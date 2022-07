Roura : l’association Peupl’en Harmonie mène un chantier solidarité au village Favard

Nouvelle action solidaire lancée par l’association Peupl’ en Harmonie. Elle se déroule depuis le 25 juillet au village palikur de Favard à Roura. Six jeunes ont pour mission de participer à la restauration du carbet communautaire au nettoyage du village.

Catherine Lama •

Depuis 3 ans, l’association Peupl’en Harmonie organise des chantiers solidaires durant les grandes vacances. Peuvent y accéder les 500 jeunes qui relèvent de l’école de la seconde chance, de la mission locale ou encore de l’akatij partenaires de l’association.

Cinq à sept jeunes sont ainsi sélectionnés et avec deux encadrants ont pour objectif d’aider, de faire une sorte de mayouri au sein du village accueillant. Cela constitue une aide au développement local et en même temps une mise en réseau avec les villages amérindiens et entre jeunes aussi. Ils apprennent à fonctionner en équipe avec leurs encadrants. Ces derniers, en retour, apprennent eux aussi à mieux connaître ces jeunes.

Sur le chantier solidarité de Farvard situé sur la commune de Roura, les participants ramassent le bois, tondent le gazon, et contribuent à la restauration du carbet communautaire. Cette opération se déroule en partenariat avec l'association Walyku.

Chaque jour donne lieu à des tâches différentes. Vendredi dernier jour du chantier, ces 6 jeunes termineront par des plantations…

Trois d'entre eux viennent de Maripasoula et les autres de l’île de Cayenne. Actuellement sans emploi Murielle Somba a souhaité refaire cette expérience de chantier.

Des jeunes du chantier solidarité du village Favard • ©Peupl'en Harmonie

Le but est de montrer qu’en communauté tout est faisable.

L’association mène aussi des actions à l’international avec les plus motivés de ces jeunes.