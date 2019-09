Saint-Elie : enfin une école pour ses 14 élèves

Maintenir une école a toujours été un défi pour Saint-Elie

... les jeunes étaient éparpillés sur toutes les communes, Sinnamary, Kourou, Macouria et Cayenne, il y avait vraiment une souffrance...

Saint-Elie : une nouvelle école dénommée du nom de l'ancien maire José Adelson Saint-Elie : une nouvelle école dénommée du nom de l'ancien maire José Adelson

Dictée historique à Saint-Elie : il n’y avait plus d’école depuis 20 ans dans cette commune isolée. Le nouvel établissement a été inauguré ce vendredi, il porte le nom de l’ancien maire, José Adelson. 14 élèves, tous du bourg, occupent sa classe unique, sous la responsabilité de Sandra Ferdinand.Enseignante depuis près de 20 ans à Mana, Sandra Ferdinand se lance dans une nouvelle vie professionnelle. Elle est ici professeur et directrice, épaulée par une assistante.Des images qui datent de 1990. Après 15 ans sans établissement scolaire, une nouvelle classe ouvre enfin. L’enseignante arrive alors en hélicoptère. Mais neuf ans plus tard, l’école ferme. En 2005, l’académie tente de la relancer, mais le projet n’aboutit pas, le bâtiment appartient alors au conseil général.Aujourd’hui, c’est la mairie qui a fait construire le l’édifice. Véronique Jacaria, maire de Saint-Elie :Saint-Elie compte actuellement 147 habitants, contre 420 en 2011. Mais l’horizon peut s’éclaircir : car un mois après la rentrée, cette école change déjà le quotidien de la population.Avec cette nouvelle école, la commune espère retenir sa jeunesse, afin qu’elle s’approprie davantage son territoire.