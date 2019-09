Saint - Laurent du Maroni : une matinéee de sensibilisation aux langues européennes

"Durant cette journée, nous pratiquons une autre langue que le français, que ce soit l'anglais, le néerlandais ou l'espagnol, ou bien même le bushinengue parce que il faut savoir que nous sommes tous bushinengues, brésiliens, dominicains. Nous passons un très bon moment qui nous permet de passer du temps avec d'autres camarades."

"Je trouve que ça change de ce que l'on pouvait écouter surtout ici. Je n'avais pas l'habitude d'écouter les poésies dans une autre langue."

"A travers ces ateliers, nous constatons que c'est vraiment dynamique et que l'on propose une batterie d'ateliers qui initient les élèves dans différentes langues ou différentes cultures."

"Il était important que les élèves qui sont peu familiarisés avec les autres langues, le néerlandais,l'allemand, ce sont de langues avec lesquelles ils sont peu ou pas familiarisés, il était important de les faire connaître."

Saint - Laurent du Maroni : une matinée de sensibilisation aux langues européennes

Apprendre les langues autrement ! C’est l'objectif de cette 19ème journée européenne des langues. Plusieurs modes d'expression sont présentés par les élèves. Un défilé de mode ou encore des chants interprétés en espagnol et en bushinengue.32 ateliers sont mis en place par l’équipe pédagogique du collège. 850 élèves parcourent les salles de l’établissement et apprennent les langues dans un cadre ludique. Une façon aussi de sensibiliser et promouvoir la riche diversité culturelle et linguistique de l’Europe.Cette 2ème édition de la journée européenne des langues a favorisé une plus grande proximité entre les élèves et les équipes pédagogiques. La journée s’est conclue par un repas en toute convivialité.