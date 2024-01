Saint-Laurent : Le recteur de l'Académie de Guyane à la rencontre des enseignants et parents d'élèves de l’école Maurice Bayeron

Suite à la tentative d'enlèvement d'une enseignante devant l'école Maurice Bayeron de Saint-Laurent, le recteur de l'académie de Guyane, Philippe Dulbecco est allé à la rencontre des enseignants et des parents. La question de la sécurisation de l'établissement a été abordée.

Eric Léon •

Ce mercredi 10 janvier, Philippe Dulbecco, le recteur de l'académie de Guyane a effectué une visite à l'école Maurice Bayeron. L'établissement, n'a pas repris les cours suite à l'incident qui s'est produit le 8 janvier. Une enseignante a été enlevée à la sortie des classes, contrainte à verser une somme d'argent et a été ensuite relâchée.



Philippe Dulbecco souhaitait rencontrer la communauté éducative et les parents afin de les rassurer et leur apporter son plein soutien. Durant cette réunion, le recteur a évoqué les potentielles mesures qui seront prises pour renforcer la sécurité aux abords de l'établissement.

Le recteur a également discuté avec le commandant de gendarmerie et la maire, Sophie Charles pour évaluer la situation et envisager des mesures de sécurité immédiates.

Des opérations de contrôle ont été organisées et un audit de sécurité de l'établissement est prévu pour identifier les améliorations nécessaires.

Un appel à la prudence face aux rumeurs qui circulent

S'agissant des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux qui remettent en cause les déclarations de la victime, le recteur a appelé à la prudence. Il a affirmé que les enquêteurs prenaient très au sérieux toutes les informations, y compris les rumeurs. Il a rappelé que l'important était d'abord de s'attaquer à la question générale et prégnante de la sécurité dans les établissements scolaires.

Manuel Roussin, représentant du syndicat FSU, a effectué également une mise en garde contre ces rumeurs, précisant qu'il était essentiel d'attendre les résultats de l'enquête avant de tirer des conclusions. Il a insisté sur le fait que l'incident, quelle que soit sa nature réelle, était le dernier d'une série d'incidents préoccupants à Saint-Laurent et qu'une action était nécessaire. Manuel Roussel a exprimé l'inquiétude du syndicat face à la dégradation des conditions de sécurité et a critiqué le manque de mesures efficaces pour sécuriser les établissements scolaires.

La représentante des parents d'élèves, quant à elle, a fait part de sa confiance envers les promesses du recteur d'améliorer la sécurité de l'école. Elle a souligné l'importance de la prudence face aux rumeurs, et a apporté son soutien à l'enseignante victime présumée.



La visite du recteur à l'école Maurice Bayeron intervient dans un contexte où des questions de sécurité se posent au sein de cet établissement scolaire situé dans un quartier réputé difficile. Mais, d'une manière générale, la montée de la violence aux abords des établissements scolaires préoccupe les autorités. La communauté éducative de Saint-Laurent attend la mise en place de mesures radicales et efficaces pour garantir la sécurité des élèves et du personnel.

La coopération entre les autorités éducatives, les forces de l'ordre et les parents joue un rôle essentiel dans la gestion de cette situation.