Santé : les infirmiers libéraux répondent à l'appel à la solidarité du service diabétologie du CHC

En manque d’effectifs, à cause de la mobilisation pour le Coronavirus, le service de diabétologie de l’hôpital de Cayenne a lancé un appel à l’aide aux infirmiers libéraux pour permettre aux patients diabétiques (en forte augmentation) d’être soignés même le week-end.



C. Fleuzin / K. Constable •

« Nous on est là en libéral pour les patients, on est là pour aider les gens…donc à partir de ce moment-là, je dois m’investir et aller jusqu’au bout…et donner tout ce que j’ai dans le ventre ! » Sylviane Lacloutre, Infirmière libérale à Kourou

Sylviane Lacloutre, Infirmière libérale à Kourou volontaire pour renforcer bénévolement le service diabétologie du CHC • ©C. Fleuzin

Nathanaël Crusol, Infirmier libéral à Macouria, lui aussi volontaire pour donner ses week-end en solidarité • ©C. Fleuzin

« Chacun a peur de cette contamination…c’est tout à fait normal, c’est naturel. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut négliger ma mission qui est de soigner... » Nathanaël Crusol, Infirmier libéral à Macouria

« Je remercie les infirmières libérales pour ce geste qui est un magnifique geste de solidarité… et les remercier déjà, pour tout le travail qu’elles font avec nous, entre la ville et l’hôpital… Elles sont souvent le maillon indispensable pour les patients. » Sabbah Nadia, Cheffe de service de diabétologie

Sabbah Nadia, Cheffe du service de diabétologie au CHC • ©C.Fleuzin

Une initiative solidaire qui porte ses fruits, des infirmières et infirmiers libéraux du territoire ont répondu à l'appel à l'aide du service diabétologie de l'hôpital de Cayenne en manque cruel d'effectifs. Des renforts qui interviennent le week-end. • ©Guyane 1ère

Ils ont plusieurs comme Sylviane et Nathanaël, tous deux en libéral à avoir répondu à l’appel lancé par la diabétologie du CHC. Ce dimanche, ils consacrent leur temps libre à prêter main forte et venir renforcer l’équipe de ce service de l'hôpital d’Andrée Rosemon.Et rien ne semble les arrêter, Sylviane Laclouture fait la route depuis Kourou pour répondre présente.Malgré le risque de contaminations supplémentaires que représente ces vacations à l’hôpital, servir les malades reste une priorité pour ces volontaires:Une solidarité professionnelle et citoyenne qui a ravi la cheffe de service de la diabétologie, elle tient à passer un message :Une quinzaine d’infirmiers volontaires sont positionnés sur les week-ends jusqu’à la fin du mois de juillet.Grâce à leur aide, 30 patients diabétiques ont pu bénéficier de soins depuis la semaine dernière.