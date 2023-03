Kourou : avec un éclairage public défaillant les habitants craignent pour leur sécurité

A Kourou, comme un peu partout en ces temps de pluie les trous se multiplient sur les chaussées. Mais un autre sujet préoccupe les kourouciens, c’est le manque d’éclairage sur la voie publique.

Jean-Gilles Assard/CL •

A Kourou, d’une rue à l’autre, l’éclairage public est loin de satisfaire les habitants. Le résident d’une cité affirme ne pas avoir d’éclairage depuis son arrivée il y a 18 mois. Cette autre femme déclare se sentir très en danger le soir dans sa rue. Les administrés s’interrogent sur ce manquement qui persiste depuis de nombreuses années.

François Ringuet, le maire se veut rassurant :

François Ringuet, maire de Kourou interrogé sur les problèmes d'éclairage public dans sa ville • ©Jean-Gilles Assard « J’entends parfaitement les Kourouciens sur l’éclairage public, sur la voirie et d’autres sujets. Mais pour l’éclairage public… un marché a été lancé, une société a été choisie. Nous allons lancer une opération de 3 millions d’euros… »

Des travaux promis pour le mois de juin

Mais ce n’est pas la première fois que cette annonce est faite. En 2019, c’était déjà le cas. Alors pourquoi, près de 4 ans plus tard, il faut s’y remettre ? Le maire explique qu’il faut changer les candélabres, le câblage et dans certaines rues les installations du réseau obsolètes, il faut tout reprendre et cela coûte très cher.

Cette rénovation du réseau devrait débuter en juin prochain selon la collectivité. Elle permettra d’introduire l’éclairage solaire. Une expérimentation a été lancée depuis quelques mois le long de la plage de l’anse et sur le parking du complexe omnisport. S’il est dans l’ère du temps de passer au solaire, reste qu’un candélabre coute environ 4000 €, sans oublier l’entretien.

Au vu de l’insécurité générée par l’absence d’éclairage et l’état des rues, une réaction de la collectivité est attendue au plus vite. Le Maire annonce ce jeudi, une réunion avec les entreprises retenues, afin de trouver des solutions aux problèmes liés à la voirie, l’éclairage, les ordures ménagères et le curage des canaux.