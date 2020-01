Kourou : des studios de productions musicales pour valoriser les créations des jeunes

Depuis un peu plus d’un an les jeunes de Kourou ont 2 studios de productions musicales afin de concrétiser leur inspiration. Deux associations aidées par les acteurs institutionnels et économiques de la ville ouvrent leurs portes à un public passionné de musique.

Jean-Gilles Assard/P.N •

"c'est ma passion, c'est toute ma vie. Pouvoir enregistrer des gens , faire des instrus, faire plaisir aux jeunes, avoir du plaisir en écoutant ce que l'on peut faire ici."

"C'est toujours un plus que les jeunes puissent sortir d'un studio au lieu d'être dans la rue à faire n'importe quoi, on sait qu'ils sont au studio et qu'ils travaillent pour nous sortir un hit musical."

"il y a beaucoup de jeunes à Kourou et le retour que j'ai, c'est que c'est positif, sauf qu'il faut les accompagner, les encadrer et faire un suivi comme il faut afin de les professionnaliser."

"c'est là que je compose, que j'enregistre, c'est là que je passe la plupart de mes journées."

©Jean-Gilles Assard

A la place de l’Europe à Kourou voilà un peu plus d’un an que ce studio de production musicale résonne des compositions des jeunes du quartier. Mardoche fait partie des inconditionnels des lieux.Créée sous l’égide de l’Association Authentic Youth Lari, cette structure est devenue incontournable pour les jeunes musiciens de la ville.Ils ont été plus de 70 en 2019 à poser leur voix sur des compositions. Sans compter les occasionnels qui vont de studio en studio. Kourou aujourd’hui peut se targuer d’avoir 2 studios tout 2 aidés par la Mairie. Créativ Prod en est le second. Démarré en 2006 l’association depuis bientôt 2 ans produit à tout va.Yovng Beats L’un des compositeurs en vogue du moment a composé pour Ken Vybz, Poplane ou Lesna entre autre, il est l’une des figures de l’association.Petit à petit, la musique made in Kourou fait son chemin dans le sillage de Fun-x l’Authentic , ChaniMan, Lesna Poplane et autres artistes et ce n’est sans doute pas fini.